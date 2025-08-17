  1. Clienti privati
Vallese Si chiude l'Open Air Gampel, quattro giorni quasi sold-out

SDA

17.8.2025 - 16:58

Un momento del concerto del gruppo australiano Hilltop Hoods, esibitosi venerdì sera.
Keystone

L'Open Air Gampel, in Vallese, ha registrato quasi il tutto esaurito in questi quattro giorni di concerti. I biglietti venduti sono stati 97'000, un migliaio in più dell'anno scorso.

Keystone-SDA

Soddisfatti gli organizzatori: c'è stata una bella atmosfera e la meteo è stata decisamente buona, si legge in un comunicato diramato domenica. I sanitari si sono occupati di 680 persone, di cui una è stata portata in ospedale per accertamenti.

Anche quest'anno si è esibito un considerevole numero di artisti: 42 band e oltre 50 DJ, spaziando dal pop al metal, dall'hip hop al folk, alla musica elettronica.

Come segno di solidarietà, l'Open Air ha invitato gli abitanti del comune di Blatten (VS), nella Lötschental: alla fine di maggio, il villaggio è stato distrutto da una frana. Circa 350 persone hanno accettato l'invito.

