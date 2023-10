Oprah Winfrey

Per il suo ruolo di Sofia nell'adattamento cinematografico di Steven Spielberg del 1985 è stata candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista.

Oprah Winfrey è stata pagata solo 35mila dollari (circa 33mila euro) per interpretare Sofia nell’iconico film «Il colore viola» di Steven Spielberg del 1985.

È quanto trapela nell’intervista che la star ha rilasciato a Essence, dove dettaglia i retroscena dell'adattamento cinematografico del romanzo di Alice Walker, per il quale è stata candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista.

«Non posso nemmeno iniziare a dirvi cosa significhi per me: una persona che non desiderava altro nella vita che partecipare a «Il colore viola». E Dio mi ha insegnato a non arrendermi: questa è stata la grande lezione per me», ha spiegato Oprah ai lettori.

«Offrivano solo 35.000 dollari per partecipare a questo film, e sono stati i migliori 35.000 dollari che abbia mai guadagnato. Ha cambiato tutto e mi ha insegnato molto. È Dio che si muove nella mia vita».

La Winfrey ha poi prodotto la versione musicale del film a Broadway nel 2005 e il musical cinematografico in prossima uscita.

Se si tiene conto dell'inflazione, 35.000 dollari nel 1985 equivalgono a poco più di 100.000 dollari (94.500 euro) nel 2023.

Oprah ha poi parlato del suo coinvolgimento nella seconda trasposizione cinematografica del romanzo di Alice Walker, diretta da Blitz Bazawule, che uscirà il giorno di Natale.

Sarà Danielle Brooks ad interpretare Sofia nella nuova veste de «Il colore viola».

«Avere tutte voi bellissime donne nere che testimoniate la storia, mentre la storia va avanti, significa molto. Credo che quello che ha detto Fantasia Barrino (cantante statunitense, ndr) sia vero: tutti coloro che verranno a vedere il nostro film saranno toccati. Si commuoveranno. E saranno guariti. Quindi grazie per la benedizione».

