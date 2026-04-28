Chiara Ferragni. IMAGO/ZUMA Press

Dopo l'assoluzione e mesi difficili, Chiara Ferragni prepara il ritorno. Su Netflix potrebbe raccontare per la prima volta il lato più fragile.

Hai fretta? blue News riassume per te Chiara Ferragni tratta con Netflix per una nuova serie dopo le polemiche che l'hanno coinvolta, con l'obiettivo di rilanciarsi.

Il progetto racconterebbe il biennio recente, dal Pandoro-gate alla crisi personale e professionale, con un tono più intimo rispetto al passato.

Resta incerta la risposta del pubblico, decisiva per il recupero della sua credibilità. Mostra di più

Chiara Ferragni è pronta a voltare pagina, anche sul piano televisivo. Dopo l'esperienza con Prime Video, l'imprenditrice digitale sarebbe in trattative con Netflix per un nuovo progetto, con l'obiettivo di tornare al centro della scena dopo le polemiche degli ultimi mesi.

Secondo quanto riportato dal settimanale «Chi», la piattaforma avrebbe corteggiato a lungo l'influenzer.

L'idea sarebbe quella di costruire una serie incentrata su quanto accaduto nell’ultimo biennio, dal cosiddetto Pandoro-gate fino alla crisi personale e professionale che ne è seguita.

Dalla «favola» alla crisi

Per la showgirl si tratterebbe di un debutto su Netflix e di un cambio di rotta rispetto al passato.

Su Prime Video aveva raccontato una versione più patinata della sua vita, prima con il documentario «Unposted» e poi con la serie «The Ferragnez», incentrata sulla relazione con Fedez e sulla quotidianità familiare.

Questa volta, però, il tono potrebbe essere diverso. Stando alle indiscrezioni, il nuovo progetto punterebbe a mostrare anche le difficoltà: la fine del matrimonio, l'impatto mediatico delle vicende giudiziarie e la gestione dell'immagine pubblica dopo il caso Pandoro.

Un racconto più personale

Nel nuovo format potrebbe trovare spazio anche il presente dell'imprenditrice, tra nuovi equilibri personali e professionali. S

empre stando a «Chi», accanto a Ferragni ci sarebbe anche il manager José Hernandez, entrato nel suo team dopo la fase più turbolenta.

L'idea sarebbe quindi quella di abbandonare il racconto della «famiglia perfetta» per lasciare spazio a una narrazione più intima e diretta.

Il nodo pubblico

Resta da capire quale sarà la risposta del pubblico. Dopo anni di esposizione mediatica e una crisi molto seguita, la nuova serie potrebbe rappresentare per Ferragni un tentativo di riconquistare credibilità, ma anche una scommessa.

Il successo dipenderà dalla capacità di convincere gli spettatori a tornare a seguirla, in una fase in cui l'immagine dell'influencer è profondamente cambiata.