Bianca Balti

Dalla diagnosi di un tumore ovarico al terzo stadio alla copertina di «Vogue»: Bianca Balti racconta il suo viaggio tra dolore, paura e rinascita. Oggi, dopo la remissione, si definisce «troppo fortunata» e invita tutti a celebrare la forza nelle imperfezioni.

Covermedia Covermedia

«La vita... la sto ancora capendo. Ma quando arrivi così vicino alla morte, sei ancora più attaccato alla vita. Voglio vivere ora più che mai, perché capisco davvero quanto in fretta tutto possa cambiare».

Così Bianca Balti si è rivolta ai suoi follower, in una storia su Instagram, pochi giorni dopo aver annunciato con emozione il suo ritorno sulle copertine delle riviste patinate.

È proprio «Vogue Adria» a dedicarle l'ultima cover, definendola «il volto della forza», in un messaggio che celebra la sua resilienza e la capacità di ispirare: «Bianca Balti è un simbolo di vittoria e di forza, che ci ricorda che la bellezza sta nelle imperfezioni e che il vero potere sta nella capacità di essere felici con noi stessi, anche quando sembra troppo difficile».

«Ciao mamma! Sono sulla copertina di Vogue», ha scritto la modella – in inglese – sui social, postando una selezione degli scatti del servizio fotografico. Ma il messaggio più potente arriva subito dopo, quando racconta in poche righe tutto il percorso vissuto.

«A settembre pensavo che sarei morta. Poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma ho pensato che la mia carriera fosse finita per sempre. 8 mesi dopo, 3 mesi di remissione, e sono sulla copertina di Vogue. Dammi un pizzicotto per favore... Sono troppo fortunata».

Nel mezzo, ci sono stati l'intervento chirurgico, la chemioterapia e la decisione di mostrarsi sui social senza filtri, anche completamente calva.

Ma anche momenti di rinascita pubblica, come la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove ha affiancato Carlo Conti nella seconda serata e poi è tornata come ospite nella finale. Proprio in quei giorni aveva condiviso le immagini del primo taglio di capelli veri, simbolo della lenta ma decisa ripresa.