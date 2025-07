Covermedia

L'ex concorrente del «GF Vip» guida il dating show digitale «El Loco Amor» accanto a Sebastián Gallego.

Oriana Marzoli cambia ruolo.

Dopo il «GF Vip», dove si è distinta per carisma e polemiche, l'influencer venezuelana debutta alla conduzione con «El Loco Amor», il nuovo reality di Mediaset España e Bulldog TV, in arrivo su Mediaset Infinity. Al suo fianco, Sebastián Gallego, volto emergente della tv spagnola.

«Sarò lì anche per darvi consigli su come conoscere nuove persone... con il mio curriculum amoroso, vi aiuterò a individuare le red flag», ha annunciato Oriana sui social. Il format, ancora in fase di casting, promette un'impronta fresca e irriverente, in linea con la personalità della conduttrice.

Classe 1992, nata a Caracas, Oriana ha costruito la sua popolarità tra Spagna e Italia: da «Uomini e Donne» iberico a «Supervivientes», fino al secondo posto al «GF Vip» 7. Con oltre 2,6 milioni di follower, è diventata un volto divisivo ma centrale nello scenario dei reality.

Ora il salto: da protagonista di storie d'amore turbolente a guida di un programma che promette colpi di scena. Una nuova partenza che potrebbe segnare l'inizio di una carriera tv più strutturata, fuori dalle dinamiche da «vippona» e sempre più dentro al piccolo schermo.