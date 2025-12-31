  1. Clienti privati
La confessione Orietta Berti su «Ballando con le stelle»: «È stato un tormento, non lo rifarei mai più»

Covermedia

31.12.2025 - 11:00

Orietta Berti
Orietta Berti

La cantante racconta dolori e incidenti in pista: «Mai avuto un mal di piedi così forte».

Covermedia

31.12.2025, 11:00

31.12.2025, 11:03

Orietta Berti torna sul periodo in cui ha accettato la sfida di «Ballando con le stelle» e lo definisce, senza giri di parole, un'esperienza da archiviare.

Ospite a «La volta buona» su Rai1, la cantante di «Io, tu e le rose» ha spiegato perché non ripeterebbe quella partecipazione, ricordando soprattutto i problemi fisici affrontati durante prove ed esibizioni.

«È stato un tormento», ha detto l'82enne, aggiungendo: «Mai avuto un mal di piedi così forte: tutti dovevano portare la stessa forma di scarpa e io non riuscivo perché il mio piede scivolava in avanti e mi ha fatto tagli alle dita». Un dettaglio pratico, quello delle calzature standard, che per lei si è trasformato in un limite costante e doloroso.

Nel racconto non manca anche l'aspetto tecnico delle coreografie e del lavoro in coppia. «Non era alto e grasso, quando mi buttava per aria io cadevo sempre a terra», ha ricordato, prima di chiudere con una frase netta: «È un'esperienza che non rifarei mai più perché non sono in grado».

Parole che restituiscono il peso di un impegno televisivo spesso percepito come «leggero», ma che richiede allenamento, resistenza e una tenuta fisica quotidiana.

