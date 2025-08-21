Molti vicini VIPOrlando Bloom e la nuova vita da single a Miami in una villa da sogno
Covermedia
21.8.2025 - 13:00
Dopo la rottura con Katy Perry, l'attore de «Il Signore degli Anelli» si concede un nuovo inizio in una lussuosa dimora fronte mare. Tra vicini di casa super-VIP e feste scintillanti, Bloom si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua vita.
Dopo la fine della sua storia d'amore con Katy Perry potrà godersi la libertà in una villa pazzesca.
La nuova dimora, con vista mozzafiato sull'oceano, promette serate indimenticabili anche grazie alla compagnia di un vicinato che definire stellare è poco: Kourtney Kardashian e Travis Barker abitano a pochi passi, così come Ashton Kutcher e Mila Kunis, mentre Kevin Costner risiede addirittura sulla stessa strada.
Il trasferimento di Bloom arriva a poche settimane dall'ennesima svolta nella vita di Katy Perry, che ha condiviso una rara immagine della figlia Daisy, di quattro anni, durante il suo tour americano «Lifetimes».
L'ex coppia, insieme dal 2016 e vicina al matrimonio prima della rottura ufficializzata in giugno, ha chiarito in un comunicato che Daisy resta la loro «priorità condivisa».
Per Perry non è la prima storia d'amore finita sotto i riflettori: dal 2010 al 2012 è stata sposata con Russell Brand.
