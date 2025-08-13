Orlando Bloom

Dal fisico scolpito al ring mentale: l'attore britannico racconta la dieta drastica e la sfida psicologica affrontata per interpretare un pugile in «The Cut».

Orlando Bloom, per milioni di fan l'elfo Legolas de «Il Signore degli Anelli», ha appena affrontato una delle prove più dure della sua carriera.

Non si tratta di una scena pericolosa o di un set in condizioni estreme, ma di una trasformazione fisica – e mentale – senza precedenti.

Per vestire i guantoni del pugile protagonista del thriller psicologico «The Cut», l'attore ha seguito una dieta rigidissima che lo ha portato a perdere circa 13,6 kg in soli tre mesi. Un sacrificio estremo che, per sua stessa ammissione, è andato ben oltre il mero sforzo fisico.

«Quello che non mi aspettavo, e che mi ha sorpreso, è stato l'impatto mentale che questo tipo di disciplina intensa comporta», racconta il 48enne a People. «La paranoia e l'ansia sono state molto reali e disturbanti, causate dalla mancanza di sonno. Scoprire che non riesci a dormire quando hai fame è stato davvero sconvolgente».

«Ero entusiasta di affrontare questa sfida»

La trasformazione, però, non è stata solo sofferenza. «Ero entusiasta di affrontare questa sfida», confessa la star della saga di «Pirati dei Caraibi». Eppure, durante le riprese finali, ogni pensiero era rivolto al cibo.

«La restrizione dell'acqua per raggiungere il mio peso più basso per le scene finali mi ha portato a pensare ossessivamente al cibo, sognando cosa avrei potuto mangiare una volta finita la dieta a base di tonno e cetrioli», scherza.

Consapevole dei rischi, Bloom mette subito in guardia: «Non è sicuramente qualcosa da provare a casa». Il percorso, infatti, è stato seguito passo passo dal nutrizionista Philip Goglia, che lo ha monitorato con controlli settimanali e analisi del sangue.

In «The Cut» – dove recita accanto a Caitríona Balfe e John Turturro – Bloom interpreta un campione in declino deciso a tornare sul ring per riconquistare il titolo. Un ruolo intenso, che arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 5 settembre.