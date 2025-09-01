Orlando Bloom

L'attore celebra le sue radici familiari: «Mio nonno era dell'Irlanda del Nord».

Covermedia Covermedia

Orlando Bloom ha deciso di abbracciare ufficialmente le proprie origini irlandesi. L'attore britannico, icona di Hollywood e star di «Pirati dei Caraibi», ha richiesto il passaporto irlandese, un gesto che lo accomuna a molti suoi connazionali dopo la Brexit.

Ospite del conduttore Ryan Tubridy su Virgin Radio, Bloom ha dichiarato: «Sto facendo il passaporto irlandese. Mio nonno in realtà era originario dell'Irlanda del Nord».

Un'affermazione che ha subito ispirato la battuta del presentatore: «Sono in tanti nel Regno Unito che, dopo una certa mossa politica, si sono messi a cercare una nonna nascosta dietro al divano».

L'attore ha riso, spiegando che la decisione è stata motivata anche da ragioni pratiche: «Parte della scelta è legata al lavoro. Quando ho girato a Praga per un periodo, c'era una montagna di nuova burocrazia. E poi adoro il fatto di avere radici irlandesi. Tutto qui».

Non è la prima volta che Bloom rivendica il suo legame con l'Irlanda. Nel 2023 aveva sorpreso i fan durante la festa di San Patrizio, intonando al pub The Alma di Windsor il classico tradizionale «She Moved Through the Fair», regalando ai presenti un inedito saggio della sua voce roca.

Il tempismo della sua scelta non è casuale: proprio questa settimana esce nelle sale «The Cut», thriller psicologico in cui Bloom interpreta un ex pugile irlandese alla ricerca di sé stesso e della sua redenzione.