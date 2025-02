Orlando Bloom

L'attore britannico chiarisce di non aver mai ricevuto pagamenti per il suo impegno umanitario.

Covermedia Covermedia

Orlando Bloom ha recentemente affrontato e smentito le accuse secondo cui avrebbe ricevuto compensi per le sue attività benefiche.

In particolare, è stato insinuato che l'attore fosse stato pagato dalla US Agency for International Development (USAID) e dal Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) per le sue missioni umanitarie.

Attraverso il suo profilo Instagram, Bloom ha dichiarato: «La disinformazione può diffondersi facilmente. Tutto il mio lavoro con UNICEF è stato svolto a titolo volontario. Non ho mai ricevuto compensi da USAID o UNICEF. Qualsiasi affermazione contraria è completamente falsa. Buona giornata».

Le accuse sono emerse in un video, contrassegnato con il logo di E! News, che sosteneva che diverse celebrità, tra cui Bloom, Angelina Jolie, Sean Penn, Jean-Claude Van Damme e Ben Stiller, avessero ricevuto milioni di dollari da USAID per recarsi in Ucraina e incontrare il presidente Volodymyr Zelenskyy.

Anche Ben Stiller ha affrontato simili accuse, affermando: «Queste sono menzogne provenienti dai media russi. Ho finanziato completamente di tasca mia il mio viaggio umanitario in Ucraina. Non c'è stato alcun finanziamento da parte di USAID e certamente nessun pagamento di alcun tipo. 100% falso».

Il video in questione ha iniziato a circolare la scorsa settimana, coincidentemente con il tentativo dell'ex presidente Donald Trump di mettere in congedo retribuito 2.200 dipendenti di USAID, decisione temporaneamente bloccata da un giudice federale.

Sia Bloom che Stiller hanno sottolineato che le loro missioni umanitarie sono state intraprese su base volontaria, senza alcun compenso, e hanno espresso preoccupazione per la rapida diffusione di informazioni false che possono danneggiare la percezione del lavoro svolto dalle organizzazioni umanitarie.