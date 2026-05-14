Ornella Muti a 71 anni spiazza tutti: «Non faccio entrare il vecchiume dentro di me»

Ornella Muti. Imago

Ornella Muti torna sotto i riflettori internazionali con un nuovo film presentato a Cannes. In una lunga intervista al «Corriere della Sera», l'attrice parla senza filtri di carriera, maternità, amori e del suo segreto per restare giovane a 71 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Ornella Muti torna al Festival di Cannes con il film surreale «Roma Elastica» di Bertrand Mandico.

In un'intervista al «Corriere della Sera», l'attrice racconta di essersi sempre sentita un'outsider nel cinema italiano.

La diva 71enne parla anche della sua vita privata: nessun rimpianto, famiglia al primo posto e single «per scelta». Mostra di più

Anche senza film italiani in concorso, l'Italia avrà comunque una presenza di peso al Festival di Cannes. Ornella Muti sarà infatti sulla Croisette con «Roma Elastica», il nuovo film del regista francese Bertrand Mandico.

In un’intervista rilasciata al «Corriere della Sera», l'attrice racconta il personaggio interpretato nella pellicola: una conduttrice televisiva eccentrica e sopra le righe, protagonista di un film che definisce «surreale» e dal sapore «felliniano».

«Mi sono sempre sentita un'outsider»

Ripercorrendo la sua lunga carriera, Ornella Muti spiega di non essersi mai sentita davvero parte del mondo mondano del cinema italiano. «Sono sempre stata un po' fuori posto», racconta l'attrice, ricordando come, da giovane madre, preferisse la famiglia agli eventi e ai salotti dello spettacolo.

Secondo la diva italiana, in Francia le icone del cinema vengono valorizzate molto più che in Italia. Nell'intervista cita l'esempio di Catherine Deneuve, ancora amatissima oltralpe, mentre nel nostro Paese - sostiene - le grandi attrici vengono dimenticate troppo in fretta.

La famiglia prima della carriera

Nata Francesca Rivelli, racconta di aver sempre dato priorità ai figli rispetto alla carriera cinematografica. Madre giovanissima di Naike Rivelli, ha poi avuto Carolina e Andrea dall'ex marito Federico Facchinetti.

Oggi l'attrice si gode il ruolo di nonna di cinque nipoti: «All'inizio sentirmi chiamare nonna è stato uno choc, poi ho capito quanto sia bello», confessa al «Corriere della Sera».

«Single per scelta»

Nel corso dell’intervista, Ornella Muti parla anche della sua vita privata e spiega di vivere serenamente da single. «Da adulti bisogna capire bene chi si avvicina a te», afferma, aggiungendo di non voler perdere tempo con «le persone sbagliate».

L'attrice non mostra nemmeno rimpianti per alcune occasioni mancate della carriera, compreso il celebre ruolo da Bond Girl in «Solo per i tuoi occhi»: «Non mi sembra che le Bond Girl abbiano avuto chissà quali carriere», commenta.

A 71 anni, Ornella Muti continua a stupire per il suo aspetto. Alla domanda sul segreto della sua energia, risponde con ironia: «Non faccio entrare il vecchiume dentro di me». E ammette che, ogni volta che pensa alla sua età, fatica quasi a crederci.