Ornella Vanoni

Novant'anni, una voce che non ha mai tremato, e il coraggio di parlare anche della fine.

Covermedia

«Non voglio morire troppo tardi, troppo vecchia. Voglio vivere finché dò alla vita e la vita dà qualcosa a me»: è con questa lucidità disarmante che Ornella Vanoni, ospite a «Verissimo», ha parlato della morte come di una compagna che non fa più paura.

A novant'anni, la signora della canzone italiana non cerca giri di parole, né indulgenza. Solo verità.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la Vanoni si è lasciata andare a un'intervista intima, tagliente come solo lei sa essere: «Per me la morte è vicina, è facile pensarlo», ha detto con calma, come se stesse raccontando una canzone già scritta.

Ma più che la morte, è la solitudine quella che pesa davvero: «Vivo da sola da tanti anni, ho deciso così. L'ultima storia è stata una delusione. A volte mi manca la condivisione. Una carezza».

Nessuna autocommiserazione, solo la consapevolezza del tempo che passa e del corpo che cambia. Ma anche un'eleganza rara nell'affrontare ciò che tutti fingono di non vedere: l'età, il vuoto, il congedo.

Ornella non chiede di essere ricordata, solo ascoltata. Come sempre. Anche quando canta in silenzio.