L'attore, diventato famoso diversi anni or sono soprattutto grazie alla pubblicità di una birra italiana, ha condiviso la storia della disputa legale che è scaturita dalla vendita di un palazzo di famiglia, di grande valore affettivo e culturale, iniziata con una truffa legata allo zio conte.

Vent'anni fa, Orso Maria Guerrini pronunciava la celebre frase «Questo tesoro farà felice il doge» in una nota pubblicità della Birra Moretti. Ma ora è un altro tipo di tesoro a turbare i suoi pensieri: un palazzo di famiglia situato nel cuore di Cesena.

Come riportano diversi media italiani, tra cui «La Repubblica», questo sontuoso edificio, situato in via Chiaramonti, è stato al centro di una complessa vicenda legale che ha coinvolto l'attore per ben due decenni.

La storia ha avuto inizio con una truffa ai danni di Leone Francesco Guerrini, zio di Guerrini, che ha portato alla svendita del Palazzo Guerrini-Bratti. Da allora, l'oggi 81enne si è trovato coinvolto in una serie di cause legali nel tentativo di recuperare il patrimonio di famiglia.

Guerrini negli scorsi giorni ha raccontato che ora ha ottenuto il riconoscimento della nullità dell'atto di vendita, ma a caro prezzo: «Tutto quello che ho guadagnato con la famosa pubblicità televisiva l'ho praticamente speso in cause», ha confessato.

