  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Oscar 2026, «Sinners» da record con 15 candidature

SDA

22.1.2026 - 15:26

Ryan Coogler (a sinistra) Zinzi Evans (al centro) e Sev Ohanian (a destra) di «Sinners» fotografati ai Golden Globers
Ryan Coogler (a sinistra) Zinzi Evans (al centro) e Sev Ohanian (a destra) di «Sinners» fotografati ai Golden Globers
Keystone

«Sinners» di Ryan Coogler sbanca alle nomination per gli Oscar 2026 portando a casa ben 15 candidature, un record di sempre grazie a una nuova categoria, il casting, introdotta nell'edizione 2026.

Keystone-SDA

22.01.2026, 15:26

22.01.2026, 15:42

Segue «Una Battaglia Dopo l'Altra» di P.T. Anderson con 12 candidature. Il record finora era detenuto da «Eva contro Eva», «Titanic» e «La La Land» con 14 nomination a testa.

Parte bene in vista degli Oscar anche «Sentimental Value» di Joachim Trier, con 6 candidature, come miglior film e poi per la recitazione (Renee Reinsvee, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas e Stellan Skarsgard), il copione originale, la regia, il film internazionale e l'editing.

Fanning e Lilleas sono candidate come migliori attrici non protagoniste con Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Sinners) e Teyana Taylor («Una Battaglia dopo l'Altra»). Skarsgard tra gli attori non protagonisti è in corsa con Benicio Del Toro («Una Battaglia dopo l'Altra»), Jacob Elordi (Frankenstein) Delroy Lindo (Sinners) e Sean Penn («Una Battaglia dopo l'Altra»).

Il brasiliano «L'Agente Segreto» entra nelle nomination agli Oscar in tre importanti categorie: miglior film, miglior film internazionale e miglior attore protagonista (Wagner Moura).

Sono due i film non in inglese entrati nella top ten degli Oscar 2026: l'altro è il norvegese Sentimental Value.

I più letti

Gli occhiali sfoggiati da Emmanuel Macron a Davos fanno furore
La cena esclusiva del WEF con il segretario al Commercio degli Stati Uniti sfugge al controllo
Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, Graziano si difende: «I soldi glieli ho dati io»
Fiorello abbraccia Stefano De Martino: «Ho perso mio padre alla tua età»
Alisha Lehmann lascia il Como, ecco dove andrà a giocare

Altre notizie

Cinema. Edoardo Leo su «2 cuori e 2 capanne»: «Serve dialogo, non muri»

CinemaEdoardo Leo su «2 cuori e 2 capanne»: «Serve dialogo, non muri»

Conflitto familiare. Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, Graziano si difende: «I soldi glieli ho dati io»

Conflitto familiareValentino Rossi denuncia la compagna del padre, Graziano si difende: «I soldi glieli ho dati io»

Cinema. Niente notte degli Oscar per il film svizzero «L'ultimo turno» di Petra Volpe

CinemaNiente notte degli Oscar per il film svizzero «L'ultimo turno» di Petra Volpe