Conan O'Brien durante la cerimonia degli Oscar di quest'anno. Keystone

Conan O'Brien tornerà sul palco del Dolby Theater nel 2026. Il comico statunitense è stato infatti riconfermato per la 98ma edizione degli Oscar. La grande notte del cinema si svolgerà a Los Angeles il 15 marzo.

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'ente organizzatore.

O'Brien è reduce dal successo di pubblico dell'ultima edizione. La cerimonia dello scorso 2 marzo è stata vista da quasi 20 milioni di telespettatori, il numero più alto negli ultimi cinque anni, secondo quanto riferisce Hollywood Reporter. Ha anche generato oltre 104 milioni di interazioni su social media superando i Grammy, con 102,2 milioni, e il Super Bowl con 62,4 milioni, un risultato senza precedenti.

«L'unico motivo per cui torno a presentare gli Oscar l'anno prossimo è perché voglio sentire Adrien Brody finire il suo discorso», ha scherzato il comico in riferimento discorso fiume della star dopo essere stato premiato come miglior attore protagonista in 'The Brutalist'. Il suo intervento è durato oltre cinque minuti ed è entrato nel Guinness dei primati per il discorso di accettazione più lungo di sempre. Oltre ad O'Brien, torneranno anche Raj Kapoor e Katy Mullan come produttori esecutivi e Jeff Ross e Mike Sweeney come produttori.