Valentino Garavani, conosciuto in tutto il mondo come Valentino. imago/ZUMA Press

Oscar Garavani, stilista e modello, ha partecipato al funerale di Valentino sostenendo di essere un pronipote. Tuttavia, la famiglia dello stilista nega qualsiasi parentela, affermando che aveva solo una sorella.

Hai fretta? blue News riassume per te Valentino è morto a Roma il 19 gennaio all'età di 93 anni.

Al funerale c'era anche Oscar Garavani, sedicente pronipote del celebre stilista italiano.

Piero Villani però, riconosciuto nipote di Valentino, ha chiarito che lo zio aveva solo una sorella, Wanda, sua madre, e che Oscar non è legato alla famiglia.

Garavani Oscar insiste invece dicendo di essere un pronipote «da parte di mio nonno che era fratello di Valentino».

Per la famiglia dello stilista la questione sembra risolta, a meno che il sedicente pronipote non presenti le prove promesse. Mostra di più

Oscar Garavani, noto stilista e modello, ha recentemente attirato l'attenzione per la sua presenza al funerale di Valentino, dichiarando di essere un suo pronipote.

Tuttavia la famiglia del noto stilista, secondo «Leggo.it», ha smentito categoricamente qualsiasi legame di parentela, definendolo un caso di omonimia. Piero Villani, nipote di Valentino, ha chiarito che lo stilista aveva solo una sorella, Wanda, e che Oscar non è legato alla famiglia.

Nonostante le affermazioni di Oscar che si è presentato come pronipote in vari articoli di stampa, la famiglia di Valentino ha ribadito che non esiste alcun fratello dello stilista.

Al «Corriere della Sera» però l'uomo dà una versione diversa: «Sono pronipote da parte di mio nonno che era fratello di Valentino».

Ma il celebre stilista non ha mai avuto fratelli? «Questa è una cosa che non posso spiegare», ha detto Oscar Garavani.

Il sedicente pronipote, che ha lavorato come modello per marchi prestigiosi e ha creato un proprio brand di borse, ha continuato a sostenere la sua versione, affermando di avere prove documentali che non ha ancora presentato.

Durante un'intervista, sempre al «Corriere», Oscar ha dichiarato di avere avuto un rapporto con Valentino e di essere stato informato di un possibile coinvolgimento nell'eredità.

Tuttavia, la famiglia dello stilista ha respinto queste affermazioni, sottolineando che Oscar non ha mai fornito prove concrete del suo legame.

La questione sembra destinata a rimanere irrisolta, a meno che non vengano presentate le prove promesse. Fino ad allora, la famiglia di Valentino considera chiusa la questione, ritenendo l'uomo un parente «contraffatto» senza alcun legame reale con il celebre stilista da poco scomparso.

In ballo, manco a dirlo, vi è un impero da 1 miliardo e 500 milioni di euro.