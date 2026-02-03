Misteri e miliardiOscar Garavani pronipote di Valentino? La famiglia smentisce, ma lui insiste
3.2.2026 - 16:20
Oscar Garavani, stilista e modello, ha partecipato al funerale di Valentino sostenendo di essere un pronipote. Tuttavia, la famiglia dello stilista nega qualsiasi parentela, affermando che aveva solo una sorella.
Tuttavia la famiglia del noto stilista, secondo «Leggo.it», ha smentito categoricamente qualsiasi legame di parentela, definendolo un caso di omonimia. Piero Villani, nipote di Valentino, ha chiarito che lo stilista aveva solo una sorella, Wanda, e che Oscar non è legato alla famiglia.
Nonostante le affermazioni di Oscar che si è presentato come pronipote in vari articoli di stampa, la famiglia di Valentino ha ribadito che non esiste alcun fratello dello stilista.
Al «Corriere della Sera» però l'uomo dà una versione diversa: «Sono pronipote da parte di mio nonno che era fratello di Valentino».
Ma il celebre stilista non ha mai avuto fratelli? «Questa è una cosa che non posso spiegare», ha detto Oscar Garavani.
Il sedicente pronipote, che ha lavorato come modello per marchi prestigiosi e ha creato un proprio brand di borse, ha continuato a sostenere la sua versione, affermando di avere prove documentali che non ha ancora presentato.
Tuttavia, la famiglia dello stilista ha respinto queste affermazioni, sottolineando che Oscar non ha mai fornito prove concrete del suo legame.
La questione sembra destinata a rimanere irrisolta, a meno che non vengano presentate le prove promesse. Fino ad allora, la famiglia di Valentino considera chiusa la questione, ritenendo l'uomo un parente «contraffatto» senza alcun legame reale con il celebre stilista da poco scomparso.
In ballo, manco a dirlo, vi è un impero da 1 miliardo e 500 milioni di euro.