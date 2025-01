Oscar

La nuova data per le nomination è il 23 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione, in programma il 3 marzo, al momento è confermata.

Covermedia Covermedia

I devastanti incendi che stanno mettendo in ginocchio Los Angeles hanno convinto l'Academy a un nuovo rinvio delle nomination per gli Oscar 2025.

L'annuncio delle candidature per la 97esima edizione degli Academy Awards è ora fissato a giovedì 23 gennaio. Tale rinvio arriva dopo che la data originale, inizialmente fissata per venerdì 17 gennaio, era già stata spostata a domenica 19 gennaio per via della situazione di grave emergenza. L'annuncio avverrà durante un evento virtuale e senza copertura mediatica.

Nonostante i vari slittamenti, la cerimonia degli Oscar si svolgerà regolarmente il 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood, come programmato.

La cerimonia dei premi scientifici e tecnici, invece, sarà riprogrammata in una data successiva. L'Academy si riserva di riprogrammare altri eventi collaterali agli Oscar.

«Siamo profondamente colpiti dall'impatto devastante degli incendi e dalle perdite subite dalla nostra comunità – hanno dichiarato in un comunicato il CEO dell'Academy Bill Kramer e la Presidente Janet Yang -. L'Academy ha sempre rappresentato un punto di unione all'interno dell'industria cinematografica e siamo determinati a rimanere uniti anche di fronte a queste difficoltà».