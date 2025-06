Owen Cooper

«Adolescence» ha conquistato tre premi ai Gotham TV Awards, tra cui il titolo di miglior serie limitata e il riconoscimento per Owen Cooper come miglior attore non protagonista.

Owen Cooper, 15 anni, ha vinto un prestigioso premio per la sua performance nella serie di successo di Netflix «Adolescence».

L'attore britannico, che ha superato circa 500 giovani attori per ottenere il ruolo del sospetto omicida adolescente Jamie Miller, ha ricevuto il premio per la miglior performance da attore non protagonista in una serie limitata ai Gotham TV Awards, tenutisi a New York lunedì scorso. Cooper ha condiviso il premio con l'attrice di «Dying for Sex» Jenny Slate.

Nel suo discorso di accettazione, ha voluto ringraziare in particolare la sua co-star Erin Doherty, che era nominata per lo stesso premio per la sua interpretazione della psicologa Briony Ariston.

«La persona che devo ringraziare principalmente è Erin, che è anche nominata per questo premio. L'episodio che abbiamo girato insieme è stato facile grazie a te e sono onorato di condividerlo con te. Meriti questo premio tanto quanto me, quindi un applauso per Erin, per favore», ha dichiarato, scatenando l'applauso del pubblico, come riportato da DailyMail.com.

Cooper ha poi ringraziato «tutti coloro che hanno fatto parte del cast e della troupe di «Adolescence»», tra cui il regista Philip Barantini e il co-creatore della serie, co-sceneggiatore, produttore e star Stephen Graham.

Ha poi suscitato ilarità con il suo messaggio finale: «Chi altro? I miei genitori per avermi creato. Sì, ma per il resto è tutto. Grazie ai Gotham Awards per avermi consegnato questo premio».

Tre dei quattro premi per cui la serie era nominata

«Adolescence» ha vinto tre dei quattro Gotham Awards per cui era nominata. Oltre al premio di Cooper, la serie ha vinto anche il riconoscimento come miglior serie limitata in ascesa e per la miglior performance da protagonista in una serie limitata, con Stephen Graham.

L'attore adolescente ha ricevuto ampi elogi dalla critica per la sua performance in «Adolescence» e ha già vinto il Breakthrough Award durante la cerimonia degli IndieWire Honors. È considerato uno dei candidati agli Emmy Awards di quest'anno.

Altri premi ai Gotham TV Awards sono stati assegnati a «The Studio» e «The Pitt», rispettivamente per le migliori serie comiche e drammatiche in ascesa, mentre Kathy Bates ha vinto il premio per la miglior performance da protagonista in una serie drammatica per «Matlock», e Ben Whishaw ha ricevuto il premio per il miglior attore non protagonista per «Black Doves».