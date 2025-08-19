  1. Clienti privati
Come mai? Cancellato all'ultimo minuto dalla BBC «Ozzy Osbourne: Coming Home»

Covermedia

19.8.2025 - 09:30

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne

Il documentario dedicato al leggendario frontman dei Black Sabbath, completato poco prima della sua morte a luglio, è stato misteriosamente rimosso dal palinsesto.

Covermedia

19.08.2025, 09:30

19.08.2025, 09:33

Doveva essere un omaggio in prima serata, un tributo intimo e potente a Ozzy Osbourne. E invece «Ozzy Osbourne: Coming Home» è sparito dal palinsesto all'ultimo momento, sostituito senza spiegazioni da un altro programma, «Fake or Fortune?».

Una decisione improvvisa della BBC che ha lasciato i fan spiazzati e in attesa di nuove date, come confermato da un portavoce: «Il film è stato spostato nel palinsesto e i nuovi dettagli sulla première saranno comunicati a breve».

Il documentario, originariamente concepito nel 2022 come serie con il titolo «Home to Roost», doveva raccontare il ritorno di Ozzy e Sharon Osbourne in Inghilterra dopo vent'anni trascorsi negli Stati Uniti. Con il peggiorare delle condizioni di salute del rocker, il progetto si è trasformato in un film unico di un'ora, girato nell'arco di tre anni.

Ecco di cosa parla il documentario

«Coming Home» mostra il Principe delle Tenebre alle prese con le sfide della malattia di Parkinson e con la volontà incrollabile di tornare sul palco, a Birmingham, per un ultimo concerto il 5 luglio. Non mancano i contributi dei figli Jack e Kelly, che offrono uno sguardo familiare e toccante sul mito del rock.

La sinossi ufficiale parla di «un tributo straordinariamente sincero e commovente a una vera icona mondiale», con un passaggio che colpisce più di tutti: «Iron Man non era davvero fatto di ferro», ricorda Kelly nel film, in un'ammissione che segna la vulnerabilità di una leggenda.

Ozzy Osbourne si è spento il 22 luglio 2024, all'età di 76 anni.

