Il cantante Ozzy Osbourne è morto a 76 anni martedì (foto d'archivio). KEYSTONE

Martedì il leggendario musicista rock britannico Ozzy Osbourne è morto all'età di 76 anni. Adesso emergono i dettagli delle sue ultime ore di vita.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Ozzy Osbourne è morto martedì all'età di 76 anni.

Con la sua band, i Black Sabbath, il musicista rock britannico è considerato il fondatore dell'heavy metal.

Ora sono emersi dettagli sulle ultime ore di vita di Osbourne. Mostra di più

Martedì il frontman dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, è morto all'età di 76 anni. Adesso stanno emergendo sempre più dettagli sulle ultime ore di vita del musicista rock.

Il cantautore sarebbe morto «circondato dai suoi cari» nella sua tenuta di campagna nel Buckinghamshire, a circa 60 chilometri a nord-ovest di Londra.

Secondo il «Daily Mail», il centro di soccorso ha ricevuto una chiamata di emergenza alle 10:30 di martedì mattina. A quel punto la vita di Osbourne era già in grave pericolo.

Pochi minuti dopo, un elicottero di soccorso è decollato e ha raggiunto la casa della famiglia del musicista.

Come riporta il tabloid britannico, i servizi di emergenza hanno impiegato poco meno di 15 minuti per volare da Wallingford, nell'Oxfordshire, alla casa dell'artista rock, distante poco più di 40 chilometri.

«Temevamo che Ozzy avesse qualcosa che non andava»

Sul posto, i medici hanno trascorso due ore a lottare per la vita dell'«inventore dell'heavy metal», ma i loro sforzi sono stati vani. La Thames Valley Air Ambulance ha poi confermato l'operazione al tabloid britannico.

Il «Daily Mail» cita un residente di Jordans, un villaggio non lontano dalla casa di campagna di Osbourne.

E continua: «Ci chiedevamo cosa fosse successo. Naturalmente temevamo che Ozzy avesse qualcosa che non andava, sapevamo che non era in buona salute».

Osbourne aveva grossi problemi di salute

Negli ultimi anni il musicista, il cui vero nome è John Michael Osbourne, ha più volte lottato con problemi di salute. Nel 2019 gli era stato diagnosticato anche il morbo di Parkinson.

Poco meno di tre settimane prima della sua morte, Ozzy e la sua band Black Sabbath hanno dato l'addio al palco con un brillante concerto nella città inglese di Birmingham.

Il musicista si sentiva «a casa», ha dichiarato alla BBC il cofondatore e chitarrista del gruppo Tony Iommi (77 anni). Per lui, la morte del suo collega è stata un «terribile shock».