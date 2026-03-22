  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Harry Potter Odio e minacce verso Paapa Essiedu: «Lascia o ti uccido»

Covermedia

22.3.2026 - 13:00

Paapa Essiedu
Paapa Essiedu

Bufera sul reboot HBO mentre emergono dettagli sull'odio online contro il casting dell'attore britannico.

Covermedia

22.03.2026, 13:00

22.03.2026, 13:50

Paapa Essiedu travolto dall'odio online.

L'attore londinese, noto al pubblico per la serie «I May Destroy You – Trauma e rinascita», è finito al centro di una violenta ondata di attacchi dopo l'annuncio del suo coinvolgimento nel reboot televisivo di «Harry Potter», dove interpreterà Severus Piton. In un'intervista al Times, l'interprete ha riportato uno dei contenuti più estremi ricevuti online: «Lascia il ruolo o ti uccido». Ha poi spiegato che alcuni utenti hanno scritto di voler raggiungere la sua abitazione, segnalando un livello di aggressività che va oltre il dissenso sul casting. Il dibattito si inserisce in una discussione più ampia sulle scelte creative legate alle nuove produzioni e sul confronto inevitabile con l'iconografia dei film originali, dove il personaggio era stato reso iconico da Alan Rickman.

Il clima attorno alla serie resta acceso, anche perché il progetto HBO si propone come un adattamento esteso e più fedele dei romanzi di J.K. Rowling, con un cast completamente rinnovato. In questo contesto, la figura scelta per Piton è diventata uno dei nodi più discussi tra i fan.

La produzione, già avviata nelle sue fasi preliminari, punta a un debutto previsto intorno al 2027, con ulteriori annunci attesi nei prossimi mesi sul cast e sull'avanzamento delle riprese.

I più letti

I Moretti avrebbero ricevuto 1,5 milioni da Stato e assicurazioni. Ecco cosa emerge dall'indagine
Il Lugano pareggia con l'YB e scivola al quarto posto
Granit Xhaka scoppia in lacrime ricordando l'infanzia: «Stavamo soli anche per 18 ore»
Ecco come questa isola italiana limita l'afflusso di turisti
Scoperta una grossa operazione di riciclaggio tra Napoli e Roveredo

Altre notizie

Spettacolo. Jason Momoa, fuga dalle Hawaii: «Siamo al sicuro»

SpettacoloJason Momoa, fuga dalle Hawaii: «Siamo al sicuro»

Spettacolo. Jasmine Trinca confessa: «Ho subito molestie, come le mie sorelle e amiche»

SpettacoloJasmine Trinca confessa: «Ho subito molestie, come le mie sorelle e amiche»

Non solo caffè. Dopo il successo con la tequila, ora George Clooney punta sulla birra... senz'alcol

Non solo caffèDopo il successo con la tequila, ora George Clooney punta sulla birra... senz'alcol

Leali, Ruggeri, Cocciante.... Dopo 51 anni torna Canzonissima. Ecco il nuovo programma di Milly Carlucci

Leali, Ruggeri, Cocciante...Dopo 51 anni torna Canzonissima. Ecco il nuovo programma di Milly Carlucci