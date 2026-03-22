Paapa Essiedu

Bufera sul reboot HBO mentre emergono dettagli sull'odio online contro il casting dell'attore britannico.

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Paapa Essiedu travolto dall'odio online.

L'attore londinese, noto al pubblico per la serie «I May Destroy You – Trauma e rinascita», è finito al centro di una violenta ondata di attacchi dopo l'annuncio del suo coinvolgimento nel reboot televisivo di «Harry Potter», dove interpreterà Severus Piton. In un'intervista al Times, l'interprete ha riportato uno dei contenuti più estremi ricevuti online: «Lascia il ruolo o ti uccido». Ha poi spiegato che alcuni utenti hanno scritto di voler raggiungere la sua abitazione, segnalando un livello di aggressività che va oltre il dissenso sul casting. Il dibattito si inserisce in una discussione più ampia sulle scelte creative legate alle nuove produzioni e sul confronto inevitabile con l'iconografia dei film originali, dove il personaggio era stato reso iconico da Alan Rickman.

Il clima attorno alla serie resta acceso, anche perché il progetto HBO si propone come un adattamento esteso e più fedele dei romanzi di J.K. Rowling, con un cast completamente rinnovato. In questo contesto, la figura scelta per Piton è diventata uno dei nodi più discussi tra i fan.

La produzione, già avviata nelle sue fasi preliminari, punta a un debutto previsto intorno al 2027, con ulteriori annunci attesi nei prossimi mesi sul cast e sull'avanzamento delle riprese.