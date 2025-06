Harry ha peggiorato la situazione Imago

Il principe Harry esprime il desiderio di riappacificarsi con la famiglia reale, ma le sue dichiarazioni provocano nuove tensioni a corte. Le sue parole sollevano dubbi e preoccupazioni tra i membri della corona britannica.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry ha espresso il desiderio di riconciliarsi con la famiglia reale, ma ha sollevato nuove tensioni affermando che suo padre Carlo potrebbe morire presto e criticando la mancanza di una scorta armata nel Regno Unito.

Ha insinuato che la famiglia reale abbia influenzato la revoca della sua protezione e ha dichiarato di sentirsi ancora in pericolo, evocando persino la morte di sua madre, Lady Diana.

Le sue parole hanno irritato Buckingham Palace, aumentando la sfiducia nei suoi confronti e peggiorando ulteriormente la già fragile immagine pubblica dei Windsor. Mostra di più

Il principe Harry ha recentemente rilasciato un'intervista alla BBC, esprimendo il suo desiderio di riconciliarsi con la famiglia reale, ma le sue dichiarazioni hanno sollevato nuove tensioni.

Il 40enne ha affermato di non sapere quanto tempo resti a suo padre, il re Carlo, e ha espresso il desiderio di mettere fine alle liti familiari.

Queste parole sono state pronunciate poco dopo che la Corte d'Appello di Londra ha confermato la decisione di non garantire una scorta armata al principe durante le sue visite nel Regno Unito.

Harry ha espresso la sua frustrazione, affermando che questa decisione rende impossibile portare la sua famiglia nel Paese.

Harry bersaglio

Durante l'intervista, il duca di Sussex ha insinuato che la famiglia reale abbia influenzato la decisione del RAVEC, l'organo responsabile della protezione dei reali, per negargli la scorta.

Ha dichiarato di aver scoperto la «verità» e ha suggerito che suo padre potrebbe risolvere la questione semplicemente astenendosi dall'interferire.

Il secondogenito del monarca ha sottolineato di sentirsi ancora un bersaglio, ricordando il suo passato militare e le minacce ricevute. Ha anche fatto riferimento alla tragica morte di sua madre, Lady Diana, suggerendo che qualcuno voglia che la storia si ripeta.

La situazione peggiora

La reazione del Palazzo è stata concisa, affermando che le questioni sollevate sono state esaminate attentamente dalle corti. L'intervista ha alimentato però ulteriori dubbi sulla fiducia nei confronti del principe.

Un consigliere di Palazzo ha spiegato che il re teme che qualsiasi conversazione privata con il figlio possa finire sui media. La frase di Harry riguardo al tempo che resta a suo padre è stata giudicata di cattivo gusto e ha sollevato preoccupazioni su ciò che Buckingham Palace potrebbe cercare di nascondere.

La situazione ha creato un danno d'immagine non solo per i Sussex, ma anche per la Corona e per Carlo.

La faida familiare, ormai quasi una farsa, continua a mettere in difficoltà il trono britannico. Nonostante il desiderio di Harry di fare pace, le sue azioni e dichiarazioni sembrano complicare ulteriormente la situazione, lasciando la famiglia reale in una posizione delicata.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.