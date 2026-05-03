«Mi troverete sempre pronto a fare tutto ciò che mi è possibile: tutelarvi è una mia responsabilità», ha scritto Achille Lauro in un messaggio. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Una sostenitrice del cantante ha perso una grossa somma credendo di poter incontrare il suo idolo. Lauro ha deciso di rimediare personalmente all'imbroglio subìto dalla donna.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Una fan reggiana ha pagato 10mila euro a due truffatori che le avevano promesso un incontro privato con Achille Lauro.

Il cantante, appresa la vicenda dai giornali, ha deciso di contattarla, invitarla al concerto di Rimini del 7 giugno e incontrarla davvero.

Sui social Lauro ha poi invitato i fan a diffidare da richieste sospette e a usare solo i suoi canali ufficiali. Mostra di più

Diecimila euro per vedere da vicino Achille Lauro. Un sogno trasformato in incubo per una fan reggiana, caduta nella trappola di due truffatori che si erano presentati come persone vicine all’entourage dell’artista.

Le avevano promesso un incontro privato con il cantante. In realtà, era tutto falso.

Ne volevano altri 45mila

Come raccontato dal «Fatto Quotidiano», la donna, 48 anni, residente in un paese dell’Appennino reggiano, si è accorta del raggiro quando le è stata avanzata un’altra richiesta: altri 45mila euro.

Una cifra enorme, che ha fatto scattare l’allarme.

A quel punto si è rivolta ai Carabinieri di Castelnovo Monti, che hanno avviato le indagini e individuato i responsabili.

L'invito del cantante

La storia è finita sui giornali. E da lì è arrivata fino ad Achille Lauro.

Il cantante non è rimasto a guardare. Dopo aver saputo della vicenda, racconta «Il Resto del Carlino», si è mosso tramite il suo ufficio stampa per contattare personalmente la fan. Poi il gesto: l’invito al concerto di Rimini del 7 giugno e la promessa di un incontro vero, questa volta senza inganni.

«Ho purtroppo appreso dai giornali la storia di una donna che ha subito una grave truffa, arrivando a pagare 10.000 euro per un ingannevole incontro con me tramite un finto agente», ha scritto Lauro sui social. P

oi l’annuncio: «Ci siamo già mossi per contattarla, invitarla a un nostro concerto e incontrarla personalmente, per farle vivere comunque l’esperienza che desiderava».

Parole dirette. E anche un messaggio ai fan: occhi aperti.

L'appello

«I miei fan sono la mia famiglia», ha aggiunto l’artista. «Mi troverete sempre pronto a fare tutto ciò che mi è possibile: tutelarvi è una mia responsabilità».

Lauro ha poi lanciato un appello contro le truffe che sfruttano il nome degli artisti e il legame con il pubblico: «È fondamentale diffidare da qualunque richiesta o attività sospetta, ricordandovi che gli unici canali ufficiali sono i miei social personali e il fan club ufficiale: achillelaurofanclub.com».

La fan, dopo la brutta disavventura, ha ringraziato il cantante per l’invito ricevuto. «Un gesto non scontato che non tutti farebbero», ha detto.

Lauro ha chiuso il suo messaggio con poche parole, ma chiare: «Vi amo. A presto».

Un appello contro le truffe

L'episodio ha spinto Lauro a lanciare un monito rivolto a tutti i suoi sostenitori. Il cantante ha invitato alla massima prudenza di fronte a proposte troppo allettanti o richieste sospette.

«È fondamentale diffidare da qualunque richiesta o attività sospetta», ha scritto nei suoi canali social. L'artista ha poi specificato quali sono le uniche vie ufficiali per entrare in contatto con il suo mondo: «Gli unici canali ufficiali sono i miei social personali e il fanclub ufficiale».

Il messaggio si chiude con un saluto affettuoso alla sua community: «Vi amo, a presto». Un gesto che conferma l'attenzione che Lauro riserva a chi lo segue e lo sostiene nel suo percorso artistico.