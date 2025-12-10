Pamela Anderson & Liam Neeson

Il legame, breve ma autentico, è nato lontano dai riflettori dopo l'uscita del film «Una pallottola spuntata». Un racconto che smentisce definitivamente le ipotesi di semplice strategia promozionale.

Covermedia Covermedia

Pamela Anderson rompe il silenzio e svela finalmente la verità sulla sua breve love-story con Liam Neeson.

La liaison è nata lontano dai riflettori, solo dopo aver terminato le riprese della commedia d'azione «Una pallottola spuntata», alimentando quel velo di mistero che aveva accompagnato ogni loro apparizione pubblica.

Le voci erano esplose a luglio, durante il tour promozionale del film. Quel bacio sulla guancia alla première londinese – improvviso, tenero, inaspettato – aveva mandato in tilt i fan e acceso domande: trovata pubblicitaria o scintilla autentica?

Ora la risposta arriva dalla diretta interessata, nell'intervista concessa a «People»: «Se volete saperlo, Liam e io siamo stati coinvolti sentimentalmente per un breve periodo, ma solo dopo aver finito di girare», afferma senza esitazioni.

Passione intensa, ma destinata a consumarsi in fretta

Pamela, 58 anni, racconta di aver trascorso una «settimana intima» nella casa dell'attore a New York. «Avevo la mia stanza», precisa. «Sono venuti anche i nostri assistenti; persino la famiglia è passata a trovarci».

Tra i ricordi più vividi spunta una scena da commedia romantica: a cena, Neeson l'avrebbe presentata come la «futura signora Neeson». E un mattino, confida ridendo, lui avrebbe persino scacciato un orso affacciato alla finestra della colazione, indossando soltanto l'accappatoio.

Una passione intensa, ma destinata a consumarsi in fretta. «La nostra settimana romantica è svanita», racconta Anderson. «Siamo tornati alle nostre vite per lavorare su altri film». Ma quell'atmosfera, dice, «sembrava una pellicola di Nancy Meyers».

«Ho sempre sorriso quando la gente pensava: "È una trovata pubblicitaria"», prosegue. «Una trovata pubblicitaria? Era tutto reale. C'erano sentimenti veri». Adesso il rapporto si è trasformato con naturalezza: «Adoro Liam, ma siamo migliori come amici, in totale onestà».

E la stima reciproca resta salda. «È un grande sostenitore di questa nuova fase della mia carriera e mi dice con gentilezza che è molto orgoglioso di me», conclude. «Sono certa che faremo sempre parte delle vite l'uno dell'altra».