  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Arriva la conferma Pamela Anderson: «Con Liam Neeson passione intensa, ma destinata a consumarsi in fretta»

Covermedia

10.12.2025 - 09:40

Pamela Anderson & Liam Neeson
Pamela Anderson & Liam Neeson

Il legame, breve ma autentico, è nato lontano dai riflettori dopo l'uscita del film «Una pallottola spuntata». Un racconto che smentisce definitivamente le ipotesi di semplice strategia promozionale.

Covermedia

10.12.2025, 09:40

10.12.2025, 09:44

Pamela Anderson rompe il silenzio e svela finalmente la verità sulla sua breve love-story con Liam Neeson.

La liaison è nata lontano dai riflettori, solo dopo aver terminato le riprese della commedia d'azione «Una pallottola spuntata», alimentando quel velo di mistero che aveva accompagnato ogni loro apparizione pubblica.

Le voci erano esplose a luglio, durante il tour promozionale del film. Quel bacio sulla guancia alla première londinese – improvviso, tenero, inaspettato – aveva mandato in tilt i fan e acceso domande: trovata pubblicitaria o scintilla autentica?

Ora la risposta arriva dalla diretta interessata, nell'intervista concessa a «People»: «Se volete saperlo, Liam e io siamo stati coinvolti sentimentalmente per un breve periodo, ma solo dopo aver finito di girare», afferma senza esitazioni.

Passione intensa, ma destinata a consumarsi in fretta

Pamela, 58 anni, racconta di aver trascorso una «settimana intima» nella casa dell'attore a New York. «Avevo la mia stanza», precisa. «Sono venuti anche i nostri assistenti; persino la famiglia è passata a trovarci».

Tra i ricordi più vividi spunta una scena da commedia romantica: a cena, Neeson l'avrebbe presentata come la «futura signora Neeson». E un mattino, confida ridendo, lui avrebbe persino scacciato un orso affacciato alla finestra della colazione, indossando soltanto l'accappatoio.

Una passione intensa, ma destinata a consumarsi in fretta. «La nostra settimana romantica è svanita», racconta Anderson. «Siamo tornati alle nostre vite per lavorare su altri film». Ma quell'atmosfera, dice, «sembrava una pellicola di Nancy Meyers».

«Ho sempre sorriso quando la gente pensava: "È una trovata pubblicitaria"», prosegue. «Una trovata pubblicitaria? Era tutto reale. C'erano sentimenti veri». Adesso il rapporto si è trasformato con naturalezza: «Adoro Liam, ma siamo migliori come amici, in totale onestà».

E la stima reciproca resta salda. «È un grande sostenitore di questa nuova fase della mia carriera e mi dice con gentilezza che è molto orgoglioso di me», conclude. «Sono certa che faremo sempre parte delle vite l'uno dell'altra».

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
Il termometro è impazzito in Svizzera: registrati 0,3°C a 3016 metri
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
La nuova strategia di Trump sull'Europa piace a Putin
Quasi 200 bebè nati in Europa da un donatore di sperma sono a forte rischio di cancro

Le ultime su Pamela Anderson

Spettacolo. La rivincita comica di Pamela Anderson: 30 anni dopo è la star di «Una pallottola spuntata»

SpettacoloLa rivincita comica di Pamela Anderson: 30 anni dopo è la star di «Una pallottola spuntata»

«Love Is Not the Answer». Pamela Anderson e Jamie Dornan protagonisti del debutto alla regia di Michael Cera

«Love Is Not the Answer»Pamela Anderson e Jamie Dornan protagonisti del debutto alla regia di Michael Cera

Ecco perché. Pamela Anderson rivela: «Ho rischiato di essere uccisa su un aereo»

Ecco perchéPamela Anderson rivela: «Ho rischiato di essere uccisa su un aereo»

Altre notizie

Musica. In arrivo un documentario con il nuovo album di Christina Aguilera

MusicaIn arrivo un documentario con il nuovo album di Christina Aguilera

È su Raya. Arisa e le app di dating: «Non mi sono ancora incontrata con nessuno»

È su RayaArisa e le app di dating: «Non mi sono ancora incontrata con nessuno»

Ecco il pezzo più prezioso. James Van Der Beek vende i cimeli di «Dawson's Creek» per finanziare le cure contro il cancro

Ecco il pezzo più preziosoJames Van Der Beek vende i cimeli di «Dawson's Creek» per finanziare le cure contro il cancro