Pamela Anderson

Pamela Anderson e Jamie Dornan saranno i protagonisti del debutto alla regia di Michael Cera, affiancati da Steve Coogan e Fred Hechinger, in «Love Is Not the Answer», una commedia assurda e imprevedibile che esplora la solitudine moderna.

Covermedia Covermedia

Pamela Anderson e Jamie Dornan sono stati scelti per interpretare i ruoli principali nel debutto alla regia di Michael Cera, attore noto per «Scott Pilgrim vs the World» e «Superbad».

Cera, che ha anche scritto il film, si cimenta dietro la macchina da presa per «Love Is Not the Answer».

La trama è tenuta segreta, ma secondo quanto riportato da «Variety», il film è descritto come una «commedia assurda e imprevedibile, che si sposta tra il riso e la tristezza, esplorando la solitudine moderna e la ricerca di connessione».

Anderson, che sta continuando il suo ritorno in grande stile nel mondo della recitazione dopo l'acclamato «The Last Showgirl» del 2024, condividerà il set con Dornan, Steve Coogan e Fred Hechinger, noto per «Gladiator 2».

L'attore di «Juno» è atteso al Festival di Cannes

Nel 2023, Cera aveva rivelato a The Hollywood Reporter di essere impegnato in diversi progetti, tra cui un adattamento del romanzo «Masters of Atlantis» di Charles Portis, e un film originale che ha scritto insieme a due amici.

L'attore di «Juno» è atteso al Festival di Cannes nel weekend per sostenere il nuovo film di Wes Anderson, «The Phoenician Scheme», che è in competizione per la Palma d'Oro come miglior film. Il cast stellato include anche Benicio del Toro, Mia Threapleton, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston e Scarlett Johansson.

La ex star di «Baywatch», Pamela Anderson, sta accumulando ruoli cinematografici da quando è tornata alla recitazione con «The Last Showgirl» lo scorso anno. I suoi prossimi progetti includono «The Naked Gun», con Liam Neeson, e i drammi indipendenti «Rosebush Pruning» e «Place to Be».