Il reboot del cult anni Novanta, «Barb Wire», è attualmente in sviluppo. A proporlo sono stati i figli dell'attrice Pamela Anderson, Brandon e Dylan, che trasformano l'iconico film del 1996 in una serie TV dai toni da dark comedy.

Covermedia Covermedia

Una nuova versione televisiva di «Barb Wire» è ufficialmente in lavorazione.

Il progetto nasce da un'idea dei figli di Pamela Anderson, Brandon Lee, 29 anni, e Dylan Lee, 27 anni, che l'hanno coinvolta nella revisione del film cult del 1996.

«I miei figli sono venuti da me dicendo: "Mamma, vogliamo fare una versione televisiva di Barb Wire"», racconta a «People». «E io pensavo: «Cosa? Davvero?"». Oggi la serie è in sviluppo e punta a diventare una dark comedy. «Sono davvero emozionata all'idea di riprendermi questa storia».

Nel film originale, Anderson vestiva i panni di una cacciatrice di taglie dall'iconico look in pelle nera, simbolo della sua estetica anni Novanta.

«Faccio qualunque cosa mi dicano»

Il reboot prende invece una direzione più ironica e contemporanea, affidata in gran parte alla visione creativa dei figli. «Credo che questo progetto rappresenti una forma di riscatto», spiega. «I miei ragazzi sono molto protettivi e si divertiranno a lavorarci».

L'attrice non conferma un suo eventuale ritorno in scena: «Nessun piano al momento. Ma non si sa mai. Mi convincono sempre a tutto. Faccio qualunque cosa mi dicano», scherza.

Brandon e Dylan, figli della star e di Tommy Lee, hanno costruito negli anni una carriera imprenditoriale e creativa.

«Gestiscono molte attività. Vederli crescere come imprenditori è incredibile. Io posso dedicarmi ai progetti che amo e gestire con flessibilità i miei impegni di attrice: abbiamo trovato un nostro metodo. È una vera attività di famiglia. E questo rende tutto più speciale».