  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Serie TV Pamela Anderson riporta in vita «Barb Wire» insieme ai figli

Covermedia

11.12.2025 - 09:30

Pamela Anderson
Pamela Anderson

Il reboot del cult anni Novanta, «Barb Wire», è attualmente in sviluppo. A proporlo sono stati i figli dell'attrice Pamela Anderson, Brandon e Dylan, che trasformano l'iconico film del 1996 in una serie TV dai toni da dark comedy.

Covermedia

11.12.2025, 09:30

11.12.2025, 09:32

Una nuova versione televisiva di «Barb Wire» è ufficialmente in lavorazione.

Il progetto nasce da un'idea dei figli di Pamela Anderson, Brandon Lee, 29 anni, e Dylan Lee, 27 anni, che l'hanno coinvolta nella revisione del film cult del 1996. 

«I miei figli sono venuti da me dicendo: "Mamma, vogliamo fare una versione televisiva di Barb Wire"», racconta a «People». «E io pensavo: «Cosa? Davvero?"». Oggi la serie è in sviluppo e punta a diventare una dark comedy. «Sono davvero emozionata all'idea di riprendermi questa storia».

Nel film originale, Anderson vestiva i panni di una cacciatrice di taglie dall'iconico look in pelle nera, simbolo della sua estetica anni Novanta.

«Faccio qualunque cosa mi dicano»

Il reboot prende invece una direzione più ironica e contemporanea, affidata in gran parte alla visione creativa dei figli. «Credo che questo progetto rappresenti una forma di riscatto», spiega. «I miei ragazzi sono molto protettivi e si divertiranno a lavorarci».

L'attrice non conferma un suo eventuale ritorno in scena: «Nessun piano al momento. Ma non si sa mai. Mi convincono sempre a tutto. Faccio qualunque cosa mi dicano», scherza.

Brandon e Dylan, figli della star e di Tommy Lee, hanno costruito negli anni una carriera imprenditoriale e creativa. 

«Gestiscono molte attività. Vederli crescere come imprenditori è incredibile. Io posso dedicarmi ai progetti che amo e gestire con flessibilità i miei impegni di attrice: abbiamo trovato un nostro metodo. È una vera attività di famiglia. E questo rende tutto più speciale».

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
Pesante caduta per Michelle Gisin durante l'allenamento di discesa libera a St. Moritz
La principessa svedese Sofia ha incontrato più volte Epstein
Marco Van Basten demolisce Mo Salah: «Ha il cervello di uno scarafaggio»
Ecco il commosso addio di Mona Vetsch ad Alexandra Taetz

Altre notizie

«Frank & Louis». Il primo film in inglese della regista svizzera Petra Volpe selezionato al Sundance

«Frank & Louis»Il primo film in inglese della regista svizzera Petra Volpe selezionato al Sundance

Attrice in «I Love Shopping». Isla Fisher devastata per la morte di Sophie Kinsella: «Il mio cuore è spezzato»

Attrice in «I Love Shopping»Isla Fisher devastata per la morte di Sophie Kinsella: «Il mio cuore è spezzato»

Lieta notizia. Diletta Leotta annuncia la seconda gravidanza

Lieta notiziaDiletta Leotta annuncia la seconda gravidanza