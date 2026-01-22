Pamela Camassa rivela la sua nuova relazione. Imago

Pamela Camassa ufficializza sui social la relazione con Stefano Russo, chiudendo definitivamente il capitolo della lunga storia con Filippo Bisciglia.

Hai fretta? blue News riassume per te La showgirl Pamela Camassa ha condiviso su Instagram il primo scatto pubblico con Stefano Russo, rendendo ufficiale la nuova relazione.

La coppia era già stata fotografata insieme nei mesi scorsi, dopo l’incontro avvenuto in modo informale su un campo di padel.

La nuova storia arriva dopo la separazione da Filippo Bisciglia, con cui Camassa ha condiviso 17 anni di vita. Mostra di più

Pamela Camassa non si nasconde più. La showgirl ha ufficializzato sui social la relazione con Stefano Russo, condividendo nelle Stories di Instagram uno scatto sorridente insieme al nuovo compagno, che ha anche taggato.

Stando a «tgcom24», nell'immagine la donna appare appoggiata con naturalezza alla sua spalla; a corredo, un dettaglio semplice ma eloquente: un dolce condiviso, castagnole spolverate di zucchero a velo e cioccolato, simbolo di una quotidianità ritrovata.

La relazione, in realtà, non è una sorpresa. Secondo quanto riportato da «Chi», i due erano stati fotografati già a novembre 2025 mentre si scambiavano un bacio, confermando le voci che circolavano da settimane. Dopo la fine della lunga storia con Filippo Bisciglia, Pamela era apparsa serena e pronta a voltare pagina.

Di Stefano Russo si sa poco: le indiscrezioni parlano di un imprenditore legato al mondo dello sport. Il loro incontro sarebbe avvenuto in modo informale, su un campo di padel, ambiente frequentato abitualmente dalla showgirl.

Un contesto che, come raccontato da persone vicine a Camassa, avrebbe fatto nascere il rapporto in maniera spontanea, senza clamore, prima che i gesti parlassero più delle parole.

La separazione con Filippo Bisciglia

La nuova relazione arriva dopo una separazione importante. Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono detti addio dopo 17 anni insieme, annunciando la decisione sui social.

A chiarire la posizione di Bisciglia era stato lo stesso conduttore in una intervista a «Vanity Fair», spiegando di voler mantenere il massimo riserbo per proteggere l'ex compagna: una scelta di silenzio, definita come una promessa, per evitare qualsiasi fraintendimento in una fase delicata.

Oggi, con un post semplice ma esplicito, Pamela Camassa sembra aver aperto un nuovo capitolo, lasciando che siano le immagini - più che le parole - a raccontarlo.