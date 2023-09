Pamela Prati sul fidanzato 19enne: «Non è un toyboy»

Pamela Prati

Sono 45 gli anni di differenza tra la showgirl del Bagaglino e il modello di Caserta. Ma lei glissa e tuona: «Basta gossip, finalmente torno a fare l’artista».

Pamela Prati ha difeso a spada tratta la sua relazione con Simone Ferrante: 64 anni lei, 19 lui.

Un dettaglio che lascia perplessi molti detrattori che in quei 45 anni di differenza vedono un abisso.

Di recente paparazzati fuori da un ristorante romano dal settimanale Chi, la showgirl del Bagaglino ha ribadito la sua posizione.

«Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli. In fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene», ha riferito al magazine, che segue la relazione tra i due cominciata lo scorso giugno, dopo la disastrosa (e inesistente) love story con il fantomatico Mark Caltagirone.

Stasera Pamela Prati si metterà alla prova come imitatrice partecipando nel programma guidato da Carlo Conti «Tale e Quale Show», in prime time su Rai Uno.

«Guarda, io odio il gossip! E sono contenta di tornare a fare finalmente quello che faccio da 45 anni, cioè l’artista. Finalmente!», ammette nell’intervista concessa a Libero.

«Mi sento molto felice e già molto carica, sono contenta di confrontarmi con tanti artisti e condividere con loro esperienza ed emozioni. Sbaglierò non sbaglierò non so, ma il mio obiettivo è mettermi in gioco senza aspettarmi niente. Non vedo l’ora di iniziare, sono certa che mi divertirò».

Covermedia