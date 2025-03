Paola Barale

Ospite a «Verissimo», la conduttrice ricorda la madre appena scomparsa e racconta la libertà conquistata con fatica: «Sono l'unica della famiglia senza figli, per loro non è stato facile. Io però sto bene così, senza compromessi».

Covermedia Covermedia

Una madre severa, un'infanzia felice e una vita vissuta seguendo solo il proprio ritmo. Paola Barale si è aperta nel salotto di «Verissimo», condividendo con il pubblico un ricordo personale e struggente: la scomparsa della madre Carla Morra, avvenuta a inizio marzo, e il delicato legame che le univa.

«Era di un'altra generazione, non ha mai seguito i miei sogni, si fidava poco di me», ha raccontato la conduttrice. «Secondo lei ero la ribelle della famiglia, ma in fondo ero solo una ragazzina vivace».

Quella diffidenza si è tradotta in prudenza: «Non mi ha mai spinta a volare, ma oggi capisco perché. Eppure non mi ha mai fatto mancare nulla, mi ha regalato una bellissima infanzia. Era affettuosa, anche se non lo dimostrava come avrei voluto».

Un passaggio che pesa, nella sua storia familiare, è l'assenza di figli: «Sono l'unica che non ha dato nipoti a mia madre. Per i miei genitori è stato difficile da accettare. Ma nonostante questo sono sempre stati fieri di me».

«Non voglio accontentarmi. Sto bene così».

Paola oggi si definisce «serena, single e aperta alle esperienze», e sottolinea: «Non mi sento rassegnata, non voglio accontentarmi. Sto bene così».

Spazio anche all'amicizia, in particolare quella storica con Luca Tommassini: «Ci conosciamo da 30 anni, abbiamo vissuto di tutto. Ora ci sentiamo meno, ma c'è stima. È come un fratello».

Un affetto che, però, non le impedisce di essere schietta: «Sono protettiva con chi amo, ma non faccio sconti. Chiedo spiegazioni, affronto la verità in faccia. Non perdono facilmente. Alcune persone le ho comprese, ma non perdonate».