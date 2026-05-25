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La rivelazione Paola Barale rompe il silenzio: «Dopo «Buona Domenica» è sparito tutto»

Covermedia

25.5.2026 - 13:00

Paola Barale
Paola Barale

La conduttrice torna stabilmente a Rai2 e racconta i retroscena legati alla fine della storica esperienza Mediaset nei primi anni Duemila.

Covermedia

25.05.2026, 13:00

25.05.2026, 13:06

Quando si sono chiuse le porte di «Buona Domenica», Paola Barale è finita ai margini della tv.

In un’intervista rilasciata a «Vanity Fair», la showgirl collega quel momento alla fine della sua esperienza nel varietà Mediaset, lasciato nel 2002: «Quando ho smesso, tutto è svanito per incanto».

Per anni il pubblico ha pensato che fosse stata lei a prendere le distanze dalla televisione. La 59enne però smentisce quella versione: «C’è stata una percezione sbagliata: tutti credevano che la televisione non mi piacesse più».

Oggi Barale è tornata su Rai2 con «Citofonare Rai2», il programma della domenica mattina condotto insieme a Paola Perego. Un’esperienza che, secondo il suo racconto, le ha fatto ritrovare una televisione più vicina alla sua idea di intrattenimento: leggera, ironica e lontana dai toni troppo drammatici che in passato aveva criticato apertamente.

Dietro questo ritorno c’è anche una fase personale diversa. Dopo la morte della madre, colpita dall’Alzheimer, la conduttrice racconta di guardare in modo nuovo al tempo che passa e all’idea stessa di famiglia. Non esclude un nuovo amore, ma immagina soprattutto una rete di amici con cui condividere il futuro.

Intanto «Citofonare Rai2» si prepara a chiudere la stagione nelle prime settimane di giugno, mentre la Rai lavora ai nuovi palinsesti autunnali.

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