Paola Caruso cancella le nozze solo 2 mesi prima: «Il nostro rapporto non è mai stato a due»

Paola Caruso

A «Verissimo» la showgirl racconta la fine della sua relazione con Gianmarco: un matrimonio annullato, un legame segnato da ex ingombranti e un tradimento che ha spezzato la fiducia. Ora Paola riparte da sé, dopo due anni di delusioni.

Covermedia Covermedia

Due mesi: tanto mancava al matrimonio che Paola Caruso aveva organizzato sul lago di Como. Tutto pronto, tutto previsto. Ma poi qualcosa si è rotto.

Ospite nel salotto di «Verissimo», la showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin di aver annullato le nozze con il compagno Gianmarco, ponendo fine a una relazione durata due anni.

«Tra due mesi mi sarei dovuta sposare sul lago di Como, era tutto pronto e organizzato, ma ho annullato le nozze. Ho speso due anni della mia vita, ora non ho più parole», ha confessato con voce ferma, ma segnata dalla delusione.

«Un rapporto che non è mai stato davvero a due»

Un rapporto, quello tra Paola e Gianmarco, che secondo lei non è mai stato davvero a due. «La nostra era una relazione a quattro: io, lui e i nostri ex», ha spiegato.

Le interferenze del passato hanno avuto un peso crescente nella quotidianità della coppia, soprattutto nei momenti più delicati, come quello vissuto da Paola all'estero con il figlio: «Ho passato un periodo molto difficile quando ero negli Stati Uniti e Gianmarco non mi è stato vicino, io ero completamente fuori di testa. Lui lo sapeva ma mi ha abbandonata nel momento del bisogno».

La goccia che ha fatto traboccare il vaso

Poi è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il sospetto – supportato da immagini e messaggi – di un doppio gioco da parte di Gianmarco. «Ha passato il suo compleanno con la sua ex e suo figlio, e lei ha postato le foto di quei momenti felici sui social», racconta.

«Lui stava con me e anche con lei, almeno questo è quello che lei mi ha dimostrato con foto e altre prove».

Ma la vicenda ha preso una piega ancora più surreale: la ex di Gianmarco avrebbe avuto un rapporto parallelo con l'ex compagno di Paola, Francesco Caserta. Un intreccio difficile da digerire. «Lei contemporaneamente frequentava anche il mio ex, per rovinarmi la vita. Ho detto basta».