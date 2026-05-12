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Fra Italia e USA Paola Caruso a «Verissimo» con il figlio Michele: «Ha sofferto tanto la mia assenza»

Covermedia

12.5.2026 - 16:30

Paola Caruso
Paola Caruso
Covermedia

La showgirl mostra per la prima volta il bambino in studio e aggiorna il pubblico sul lungo percorso di cure che continua negli Stati Uniti.

Covermedia

12.05.2026, 16:30

12.05.2026, 16:38

Paola Caruso è tornata a parlare del figlio Michele nel salotto di «Verissimo».

Ospite del programma condotto da Silvia Toffanin, la showgirl ha mostrato per la prima volta il bambino in studio, aggiornando il pubblico sul percorso di cure che continua ad affrontare negli Stati Uniti.

Durante l’intervista, l’ex Bonas di «Avanti un altro!» ha spiegato che nelle prossime settimane tornerà in Minnesota, negli Stati Uniti, dove Michele è seguito da una clinica specializzata dopo i gravi problemi al nervo sciatico causati, secondo quanto raccontato da Caruso negli ultimi anni, da un’iniezione effettuata durante una vacanza a Sharm el-Sheikh nel 2022.

Il bambino oggi continua il percorso di recupero dopo il delicato intervento affrontato negli Stati Uniti nel 2025 per migliorare la mobilità della gamba e del piede. Michele ha già subito diverse operazioni e affronta fisioterapia e controlli periodici.

Nel salotto di Canale 5, Paola Caruso ha ammesso anche che la partecipazione al «Grande Fratello Vip» avrebbe avuto un forte impatto emotivo sul bambino. «Ha sofferto tanto la mia assenza», ha raccontato la 40enne, riferendosi ai circa 40 giorni trascorsi nella Casa.

Durante l’intervista, la showgirl ha parlato anche delle difficoltà vissute negli ultimi anni tra interventi, viaggi e ricoveri legati alle cure del figlio.

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