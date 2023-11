Paola Cortellesi

Fresca di regia con «C’è ancora domani», l’attrice parla di sé: «La mia esistenza è ricca di cose belle. Che non mi sono arrivate dal cielo: me le sono guadagnate».

Reduce dal successo del suo primo film come regista, «C’è ancora domani», Paola Cortellesi si racconta nell’intervista sul settimanale Oggi.

«La mia creatura sta andando al di là delle più rosee previsioni. Nemmeno nei momenti di più incontrollato ottimismo avrei osato immaginare qualcosa di simile», dice l’attrice, parlando del film che ha portato a casa il più alto incasso registrato da un film italiano dall'inizio della pandemia, superando il milione di spettatori e vincendo il biglietto d'oro 2023.

«È un film contemporaneo ambientato nel passato: un omaggio ai racconti di mia nonna, che nel suo cortile romano raccoglieva gli sfoghi rassegnati di molte donne maltrattate dai mariti padroni. Voglio che mia figlia sappia da dove siamo partite e dove dobbiamo arrivare. Desidero che impari a non dare mai nulla per scontato. Le nostre conquiste sono costate lacrime e sangue. Non bisogna abbassare la guardia».

Giunta alla soglia dei 50 anni

Anche la vita della Cortellesi, giunta alla soglia dei 50 anni, è stata caratterizzata da scelte audaci, che l’hanno premiata.

«Dentro di me avverto una vitalità enorme. Per come sto adesso mentalmente, penso che potrò realizzare progetti fino a 90 anni, se avrò un briciolo di forza fisica. Cinquanta è una cifra tonda, importante. Entro in un’età bellissima, in un periodo di piena maturità. Ci arrivo e mi sento in vantaggio, perché ho vissuto pienamente».

Infine, ha aggiunto: «Ho cominciato a lavorare presto, non ho sciupato niente, non ho sprecato neppure un minuto. La mia esistenza è ricca di cose belle. Che non mi sono arrivate dal cielo: me le sono guadagnate».

Covermedia