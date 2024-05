Paola Cortellesi

La regista ha trionfato grazie al suo film «C'è ancora domani», che racconta una storia toccante di resistenza femminile al patriarcato.

Covermedia

Paola Cortellesi ha trionfato ai Diversity Media Awards con un messaggio di inclusione.

In una serata all'insegna della valorizzazione della diversità, tenutasi al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, sono stati annunciati i vincitori della nona edizione dei Diversity Media Awards.

L'evento, condotto da Francesca Michielin ed Ema Stokholma, ha visto premiare contenuti e personaggi che hanno promosso una rappresentazione positiva e inclusiva in termini di genere, età, etnia, disabilità, LGBT+ e aspetto fisico.

«Ma che capisco io?»

Tra i riflettori ben puntati, Paola Cortellesi ha ricevuto il riconoscimento di Personaggio dell'Anno, un premio che celebra non solo il suo talento artistico ma anche il suo impegno sociale.

La Cortellesi è stata premiata per il suo film «C'è ancora domani», dove ha debuttato alla regia con una storia toccante di resistenza femminile al patriarcato e alla violenza domestica nel periodo del Dopoguerra in Italia.

Il film, che ha aperto l'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, è un tributo alle donne dimenticate della storia, come sottolineato dalla stessa Cortellesi durante la presentazione: «Ci sono storie incredibili di nonne e bisnonne che venivano considerate delle nullità, che nessuno ricorda. Le donne allora non contavano nulla. Un esempio: mia nonna quando parlava diceva cose sensate, ma chiosava poi così: "Ma che capisco io?"».

Gli altri premi

La serata ha visto anche altri importanti riconoscimenti. Il Premio al Miglior Programma TV è stato assegnato a «Splendida Cornice» di Rai3, ritirato da Geppi Cucciari e Amalia Ercoli Finzi.

Tra i film, «Io Capitano» di Matteo Garrone si è aggiudicato il premio per il Miglior Film, con Moustapha Fall a ritirare il premio.

Per le serie TV, il riconoscimento alla Miglior Serie TV Italiana è andato a «Questo mondo non mi renderà cattivo» di Netflix, con Zerocalcare alla ribalta per il ritiro del premio, mentre «The Last of Us» di Sky – NOW ha conquistato il premio per la Miglior Serie Tv Straniera.

