Paola Cortellesi in una foto d'archivio.

L'attrice e regista presiederà la giuria alla kermesse, in programma dal 15 al 25 ottobre.

Covermedia Covermedia

Paola Cortellesi sarà la presidente della giuria alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma nella capitale dal 15 al 25 ottobre.

Proprio dalla kermesse romana, due anni fa, è partita la grande scalata al successo del film «C'è ancora domani» di Cortellesi, al suo trionfale debutto da regista, Con 36,8 milioni di euro al box office e 5,4 milioni di spettatori, il film è stato il più visto del 2023.

«Sono onorata di essere stata chiamata a presiedere la giuria della Festa del Cinema di Roma – ha dichiarato Cortellesi -. Un festival che negli anni ha saputo costruire un'identità forte e coinvolgente, diventando un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale e a cui mi lega una profonda gratitudine. Ringrazio il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, e la Direttrice Artistica, Paola Malanga, per la fiducia e per questo invito che accolgo con senso di responsabilità e grande entusiasmo».

Entusiasmo nella direzione della kermesse

«Inauguriamo la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma con un annuncio che ci rende molto orgogliosi – ha detto Salvatore Nastasi -. Paola Cortellesi sarà una presidente di giuria autorevole e competente e la ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito».

«Paola Cortellesi è un'artista di grande sensibilità e di eccezionale talento – ha aggiunto la Direttrice artistica Paola Malanga -, siamo certi che il suo sguardo attento, profondo, innovativo, costituisca una splendida garanzia per tutti i film che comporranno il Concorso di questa ventesima edizione».