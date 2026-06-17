SpettacoloPaola Ferrari: «Ho avuto un tumore alla pelle e 24 punti sul viso»
Covermedia
17.6.2026 - 11:00
Dopo le polemiche sul suo aspetto durante i Mondiali, la giornalista Rai racconta per la prima volta la malattia affrontata negli anni scorsi e l'intervento che le ha lasciato una cicatrice sul volto.
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17.06.2026, 11:00
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«Ho avuto un tumore alla pelle»: Paola Ferrari rompe il silenzio su una vicenda personale rimasta finora lontana dai riflettori. La giornalista Rai racconta il tumore cutaneo che l'ha colpita e il delicato intervento chirurgico che le ha lasciato 24 punti sul viso.
La scelta di parlarne arriva dopo i commenti e le polemiche esplose sui social durante la copertura dei Mondiali, che hanno riportato l'attenzione sul suo aspetto fisico. Dopo anni trascorsi senza affrontare pubblicamente l'argomento, Ferrari ha voluto condividere la propria esperienza e richiamare l'attenzione sulle conseguenze che certi giudizi possono avere.
La giornalista ha inoltre ribadito l'importanza della prevenzione e dei controlli dermatologici periodici, sottolineando come le persone con la pelle molto chiara siano maggiormente esposte ai rischi legati all'eccessiva esposizione al sole e ai tumori della pelle.
La riflessione si è poi allargata al modo in cui vengono giudicate le donne in televisione. Secondo Ferrari, l'aspetto fisico continua troppo spesso a prevalere sulle competenze e sui risultati professionali. «Se ti rifai sei finta, se invecchi sei finita», ha osservato.
La conduttrice ha inoltre respinto le speculazioni nate durante i Mondiali, ricordando che giornate di lavoro particolarmente intense possono inevitabilmente riflettersi sul volto e sulla stanchezza visibile in video.
La sua testimonianza si è così trasformata in un messaggio di sensibilizzazione sull'importanza della salute della pelle e sul peso che il giudizio estetico continua ad avere sulle donne esposte mediaticamente.
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