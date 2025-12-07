Paola Iezzi

La cantante e giudice di X Factor Paola Iezzi racconta a Gianluca Gazzoli alcuni aspetti della sua vita privata, tra cui la scelta di non volere avere figli.

Covermedia Covermedia

Paola Iezzi parla a cuore aperto di alcuni aspetti molto delicati della sua vita privata.

Ospite al podcast di Gianluca Gazzoli «BSMT», la cantante, componente del duo Paola & Chiara, ha ammesso di non avere voluto dei figli e di aver dato priorità alla sua carriera musicale.

«Ho scelto di non avere figli perché sapevo che avrei dovuto rinunciare al mio mestiere, e per me sarebbe stata una sofferenza troppo grande – ha spiegato la cantante –. Uno dei miei fidanzati mi chiese di smettere con la musica, di mettere su famiglia e fare figli. Mi sono sentita come se intorno a me si costruisse una specie di prigione».

«Se avessi potuto donare la possibilità di avere figli a chi non può averne, lo avrei fatto», ha aggiunto, riferendosi alla difficoltà di molte donne costrette ad arrendersi di fronte all'impossibilità di diventare madri.

Paola, reduce dall'esperienza come giudice di X Factor, è infine tornata sul rapporto con la sorella Chiara, con cui è tornata a lavorare dopo una separazione durata dieci anni.

«Siamo sempre rimaste molto centrate sul nostro progetto, poi i sogni sono cambiati. Chiara ha iniziato a sognare altre cose. Abbiamo vissuto per tanti anni in simbiosi, non era sano. È giusto che ognuno segua i propri sogni, le proprie ambizioni. Chiara voleva staccarsi dal duo perché voleva fare l'attrice, però le è stato difficile comunicarmelo. Come in una coppia sentimentale, quando ti innamori di un altro è difficile dirlo. Io la sentivo lontana, ma speravo che il suo allontanamento fosse momentaneo».

Paola & Chiara sono tornate sul palco in coppia a Sanremo 2023.