  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'intervista Paola Iezzi parla a cuore aperto: «Ho scelto di non avere figli»

Covermedia

7.12.2025 - 13:00

Paola Iezzi
Paola Iezzi

La cantante e giudice di X Factor Paola Iezzi racconta a Gianluca Gazzoli alcuni aspetti della sua vita privata, tra cui la scelta di non volere avere figli.

Covermedia

07.12.2025, 13:00

07.12.2025, 13:16

Paola Iezzi parla a cuore aperto di alcuni aspetti molto delicati della sua vita privata.

Ospite al podcast di Gianluca Gazzoli «BSMT», la cantante, componente del duo Paola & Chiara, ha ammesso di non avere voluto dei figli e di aver dato priorità alla sua carriera musicale.

«Ho scelto di non avere figli perché sapevo che avrei dovuto rinunciare al mio mestiere, e per me sarebbe stata una sofferenza troppo grande – ha spiegato la cantante –. Uno dei miei fidanzati mi chiese di smettere con la musica, di mettere su famiglia e fare figli. Mi sono sentita come se intorno a me si costruisse una specie di prigione».

«Se avessi potuto donare la possibilità di avere figli a chi non può averne, lo avrei fatto», ha aggiunto, riferendosi alla difficoltà di molte donne costrette ad arrendersi di fronte all'impossibilità di diventare madri.

Paola, reduce dall'esperienza come giudice di X Factor, è infine tornata sul rapporto con la sorella Chiara, con cui è tornata a lavorare dopo una separazione durata dieci anni.

«Siamo sempre rimaste molto centrate sul nostro progetto, poi i sogni sono cambiati. Chiara ha iniziato a sognare altre cose. Abbiamo vissuto per tanti anni in simbiosi, non era sano. È giusto che ognuno segua i propri sogni, le proprie ambizioni. Chiara voleva staccarsi dal duo perché voleva fare l'attrice, però le è stato difficile comunicarmelo. Come in una coppia sentimentale, quando ti innamori di un altro è difficile dirlo. Io la sentivo lontana, ma speravo che il suo allontanamento fosse momentaneo».

Paola & Chiara sono tornate sul palco in coppia a Sanremo 2023.

I più letti

Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
Arriva la smentita della famiglia di Meghan: «Nessun contatto col padre dopo l'amputazione»
Epstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera
Ora Spotify calcola anche la tua età: ecco cosa c'è dietro alla nuova funzione

Altre notizie

«Finitela». Arriva la smentita della famiglia di Meghan: «Nessun contatto col padre dopo l'amputazione»

«Finitela»Arriva la smentita della famiglia di Meghan: «Nessun contatto col padre dopo l'amputazione»

Falsità?. La madre di Sean «Diddy» Combs attacca il documentario Netflix: «Bugie sulla mia famiglia»

Falsità?La madre di Sean «Diddy» Combs attacca il documentario Netflix: «Bugie sulla mia famiglia»

«Non scherziamo!». Marisa Laurito senza freni: ricordi, liti celebri e una stoccata a De Martino

«Non scherziamo!»Marisa Laurito senza freni: ricordi, liti celebri e una stoccata a De Martino