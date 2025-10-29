Paola Iezzi

La cantante racconta a «Tv Sorrisi e Canzoni» la sua seconda stagione nel talent di Sky Uno tra ironia, rigore e stile impeccabile: «È la prima volta che mi vedo in tv come sono realmente».

Covermedia Covermedia

Paola Iezzi torna al tavolo dei giudici di «X Factor» per il secondo anno consecutivo, accanto a Jake La Furia e Achille Lauro.

Un ritorno che segna una nuova consapevolezza, come rivela nell’intervista rilasciata a «Tv Sorrisi e Canzoni»: «Sono elettrica, non ho le ansie dello scorso anno, mi sento una perfetta padrona di casa. E sono più tranquilla: il pubblico si è affezionato, me ne rendo conto».

La cantautrice racconta di aver ritrovato equilibrio e leggerezza anche in un ruolo che, all’inizio, l’aveva messa alla prova: «Per la prima volta mi sono cimentata in un programma tv dove avrei dovuto giudicare dei ragazzi giovani. Mi piace questo ruolo, ma senza eccessiva durezza: non serve essere maleducati per farsi ascoltare. E mi piace anche che il mio carattere sia uscito per quello che è: questa è la prima volta che mi vedo in tv come sono realmente».

Un legame autentico, quello con il pubblico, che la Iezzi sente crescere di puntata in puntata: «La gente per strada mi trasmette un affetto che non avrei immaginato, come se da casa le persone mi percepissero vicina a loro. E questa è la cosa più bella».

Complicità tra giudici tangibile

La sua ironia emerge anche nel dietro le quinte, dove la complicità tra giudici è tangibile: «Abbiamo una chat tutti assieme, si chiama «Lallero», e parliamo di cose leggere e divertenti, extra lavoro. In questo periodo stiamo cavalcando le «fake news» sul bisticcio tra Lauro e Jake. Li fomentiamo pure noi, ma non litigano…».

E a stemperare le tensioni ci pensa Francesco Gabbani: «Fa così tante freddure che non possiamo più farne a meno. La mia preferita è: "Lo sapete cos’è un ormone? L’improntone di un omone su uno spiaggione"».