Paola Iezzi

La cantante e giudice mette a confronto i due talent show, spiegando perché nel programma di Maria De Filippi il percorso degli allievi pesa più della costruzione televisiva.

Per Paola Iezzi tra «Amici» e «X Factor» c’è una differenza chiave. Secondo la giudice, il format Sky presenta «meno dinamiche costruite per la tv».

Parlando dell’esperienza nel talent di Maria De Filippi, l’artista ha spiegato come il lavoro quotidiano e il percorso degli allievi abbiano un peso centrale rispetto alla spettacolarizzazione.

«Ad «Amici» ho percepito un’attenzione molto forte sul percorso degli allievi, sul tempo passato in sala prove e sul confronto reale con i docenti», ha raccontato Iezzi in un’intervista rilanciata da LaNostraTv. «È un contesto in cui la crescita artistica viene prima della necessità di creare tensione televisiva».

Il confronto con «X Factor» mette invece in luce un modello editoriale differente, più legato alla competizione e alla costruzione del racconto settimanale.

«X Factor è uno show costruito in modo più evidente, con una competizione che richiede dinamiche e personaggi forti», ha precisato la cantante, chiarendo che non si tratta di una critica, ma di una diversa impostazione.

I prossimi impegni per Paola Iezzi

Le dichiarazioni arrivano in una fase di rinnovata centralità mediatica per Paola Iezzi. Dopo la reunion con la sorella Chiara e il ritorno sulle scene musicali, l’artista ha consolidato una presenza trasversale tra musica e televisione, portando sullo schermo un profilo maturo e consapevole delle logiche del mezzo.

Archiviata l’esperienza ad «Amici», Paola Iezzi guarda ora ai prossimi impegni: nuovi progetti musicali, concerti e collaborazioni, con possibili sviluppi anche sul fronte televisivo.