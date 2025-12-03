  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Con ironia e ritmo Paola Perego brilla al «GialappaShow»

Covermedia

3.12.2025 - 13:00

Paola Perego
Paola Perego
Covermedia

La conduttrice conquista il pubblico con ironia e ritmo.

Covermedia

03.12.2025, 13:00

03.12.2025, 13:04

Paola Perego ha conquistato il pubblico del «GialappaShow» con un'apparizione agile e ironica, perfettamente in sintonia con il Mago Forest.

La puntata del 1° dicembre, ora disponibile su NOW, ha mostrato una Perego sorprendentemente a proprio agio nei tempi comici del programma. All'ingresso in studio, la conduttrice ha anche ironizzato su un piccolo incidente, quando è scivolata sulle scale: «Il Mago Forest dà alla testa», ha commentato con autoironia su Instagram dopo la diretta.

I commenti emersi dopo la messa in onda evidenziano la sua prova brillante: presenza sicura, battute precise e un equilibrio misurato tra conduzione e autoironia. Il pubblico ha apprezzato soprattutto la sua partecipazione al celebre Caffè (corretto grappa), dove si è prestata al gioco senza esitazioni, entrando pienamente nello spirito dello show.

Accanto alla Perego, la serata ha visto il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo con uno sketch inedito accolto con entusiasmo, mentre la Gialappa's Band ha cucito la puntata con il suo consueto sarcasmo. Pur in un cast ricco, la conduttrice ha saputo ritagliarsi un ruolo riconoscibile, valorizzando il mood dello show senza sovraccaricarlo.

Per la Perego, si tratta di un tassello importante in un percorso professionale in pieno movimento: prosegue il tour teatrale, restano in cantiere nuovi progetti televisivi e cresce la possibilità di una collaborazione continuativa con il programma. La serata del 1° dicembre, intanto, ha confermato che la conduttrice può giocare anche in territori comici con sicurezza e carisma.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni
Ecco la mappa di quale cantone paga di più, o meno, per i farmaci

Altre notizie

Su Netflix. C'è l'influenza di Harry Potter nella 5a stagione di «Stranger Things»

Su NetflixC'è l'influenza di Harry Potter nella 5a stagione di «Stranger Things»

Spettacolo. Barbara D’Urso: «Sono stanca, ma non mollo»

SpettacoloBarbara D’Urso: «Sono stanca, ma non mollo»

USA. Sabrina Carpenter contro Trump: «Usare Juno come colonna sonora per un raid è disgustoso»

USASabrina Carpenter contro Trump: «Usare Juno come colonna sonora per un raid è disgustoso»