Paola Perego Covermedia

La conduttrice conquista il pubblico con ironia e ritmo.

Covermedia Covermedia

Paola Perego ha conquistato il pubblico del «GialappaShow» con un'apparizione agile e ironica, perfettamente in sintonia con il Mago Forest.

La puntata del 1° dicembre, ora disponibile su NOW, ha mostrato una Perego sorprendentemente a proprio agio nei tempi comici del programma. All'ingresso in studio, la conduttrice ha anche ironizzato su un piccolo incidente, quando è scivolata sulle scale: «Il Mago Forest dà alla testa», ha commentato con autoironia su Instagram dopo la diretta.

I commenti emersi dopo la messa in onda evidenziano la sua prova brillante: presenza sicura, battute precise e un equilibrio misurato tra conduzione e autoironia. Il pubblico ha apprezzato soprattutto la sua partecipazione al celebre Caffè (corretto grappa), dove si è prestata al gioco senza esitazioni, entrando pienamente nello spirito dello show.

Accanto alla Perego, la serata ha visto il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo con uno sketch inedito accolto con entusiasmo, mentre la Gialappa's Band ha cucito la puntata con il suo consueto sarcasmo. Pur in un cast ricco, la conduttrice ha saputo ritagliarsi un ruolo riconoscibile, valorizzando il mood dello show senza sovraccaricarlo.

Per la Perego, si tratta di un tassello importante in un percorso professionale in pieno movimento: prosegue il tour teatrale, restano in cantiere nuovi progetti televisivi e cresce la possibilità di una collaborazione continuativa con il programma. La serata del 1° dicembre, intanto, ha confermato che la conduttrice può giocare anche in territori comici con sicurezza e carisma.