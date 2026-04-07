Presto in ondaPaola Perego cambia le regole dei quiz in TV con «The Floor», ecco di che si tratta
Covermedia
7.4.2026 - 11:00
Su Rai 2 il game show punta su strategia e duelli, non solo cultura.
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07.04.2026, 11:00
07.04.2026, 11:15
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Paola Perego rivoluziona il quiz: «The Floor» premia chi conquista territorio. Non più solo risposte giuste, ma scelte tattiche e attacchi mirati: il nuovo format internazionale approda su Rai 2 con un impianto che rompe la tradizione del quiz lineare.
Cento concorrenti, ognuno con una categoria, si sfidano su una griglia luminosa per sottrarre spazio agli avversari e avanzare nel gioco, trasformando la conoscenza in leva competitiva.
Accanto alla conduttrice, Gabriele Vagnato introduce un ritmo più rapido e diretto, contribuendo a rendere il meccanismo immediato anche per un pubblico giovane.
«Coinvolgente e veloce»
Durante la presentazione, la padrona di casa ha definito il format «coinvolgente e veloce», sottolineando, come riportato nelle anticipazioni, la capacità di tenere alta l'attenzione proprio grazie alla sua struttura essenziale.
Un'impostazione che punta a distinguersi nel panorama italiano, dove il quiz resta spesso legato a modelli più statici.
Il debutto è fissato per il 9 aprile 2026 in prima serata, con più puntate previste: la sfida, questa volta, si gioca su un terreno diverso, dove sapere e strategia pesano allo stesso modo.