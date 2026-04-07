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Presto in onda Paola Perego cambia le regole dei quiz in TV con «The Floor», ecco di che si tratta

Covermedia

7.4.2026 - 11:00

Paola Perego con Gabriele Vagnato, la coppia che condurrà il nuovo show su Rai 2.
Paola Perego con Gabriele Vagnato, la coppia che condurrà il nuovo show su Rai 2.

Su Rai 2 il game show punta su strategia e duelli, non solo cultura.

Covermedia

07.04.2026, 11:00

07.04.2026, 11:15

Paola Perego rivoluziona il quiz: «The Floor» premia chi conquista territorio. Non più solo risposte giuste, ma scelte tattiche e attacchi mirati: il nuovo format internazionale approda su Rai 2 con un impianto che rompe la tradizione del quiz lineare.

Cento concorrenti, ognuno con una categoria, si sfidano su una griglia luminosa per sottrarre spazio agli avversari e avanzare nel gioco, trasformando la conoscenza in leva competitiva.

Accanto alla conduttrice, Gabriele Vagnato introduce un ritmo più rapido e diretto, contribuendo a rendere il meccanismo immediato anche per un pubblico giovane. 

«Coinvolgente e veloce»

Durante la presentazione, la padrona di casa ha definito il format «coinvolgente e veloce», sottolineando, come riportato nelle anticipazioni, la capacità di tenere alta l'attenzione proprio grazie alla sua struttura essenziale.

Un'impostazione che punta a distinguersi nel panorama italiano, dove il quiz resta spesso legato a modelli più statici.

Il debutto è fissato per il 9 aprile 2026 in prima serata, con più puntate previste: la sfida, questa volta, si gioca su un terreno diverso, dove sapere e strategia pesano allo stesso modo.

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