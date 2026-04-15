  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco l'intervista Paola Perego: «Il cancro mi ha cambiata» e conferma la distanza da Simona Ventura

Covermedia

15.4.2026 - 16:30

Paola Perego
Paola Perego
Covermedia

Dall'intervista al Corriere della Sera alla nuova stagione Rai 2 con Paola Barale e «The Floor» in prima serata.

Covermedia

15.04.2026, 16:30

15.04.2026, 17:22

Il cancro ha segnato uno spartiacque nella vita di Paola Perego, cambiando priorità personali e scelte professionali.

La conduttrice, prossima ai 60 anni, ripercorre quel momento come un punto di rottura netto. In un’intervista al Corriere della Sera lo definisce «la sfida più grande», spiegando come l’esperienza oncologica l’abbia portata a rallentare e a selezionare con maggiore attenzione i progetti.

Il paragone con Simona Ventura

Nel racconto emerge anche il riferimento a Simona Ventura, spesso accostata a lei per carriere parallele.

«Lei ha scelto un’altra strada, ci sta. Ha scelto di andare a Mediaset e fare un altro percorso. È finita così», chiarisce, segnando una distanza maturata nel tempo.

Una presenza fissa su Rai 2

Questo cambio di prospettiva si riflette nella programmazione attuale. Nella nuova fase di «Citofonare Rai2», tornato in onda nella primavera 2026 su Rai 2, Perego è affiancata da Paola Barale, con un doppio appuntamento nel weekend tra domenica e spin-off del sabato.

Parallelamente, la conduttrice è alla guida anche di «The Floor», game show in prima serata partito il 6 aprile su Rai 2, che consolida la sua presenza nel palinsesto.

I più letti

«Mi fa perdere il controllo»: scatta la passione fra Michelle Hunziker e Giulio Berrutti a Marrakech
Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»
Un anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?
Migros licenzia altre decine di persone senza preavviso, continua la riorganizzazione
Neonato muore per maltrattamenti in Italia, genitori arrestati in Svizzera

Su Paola Perego

Presto in onda. Paola Perego cambia le regole dei quiz in TV con «The Floor», ecco di che si tratta

Presto in ondaPaola Perego cambia le regole dei quiz in TV con «The Floor», ecco di che si tratta

Che succede?. Paola Perego, stop improvviso a «Citofonare Rai2»: il programma sparisce, ma il contratto resta. Simona Ventura addio?

Che succede?Paola Perego, stop improvviso a «Citofonare Rai2»: il programma sparisce, ma il contratto resta. Simona Ventura addio?

«Se lo scopre, sono nei guai». Ecco perché Paola Perego ha fatto «pedinare» suo figlio

«Se lo scopre, sono nei guai»Ecco perché Paola Perego ha fatto «pedinare» suo figlio

Altre notizie

Un commento di elogio. Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»

Un commento di elogioLaila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»

Dopo una segnalazione. Katy Perry indagata in Australia per presunta aggressione sessuale

Dopo una segnalazioneKaty Perry indagata in Australia per presunta aggressione sessuale

Serie TV. Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: perché «I Cesaroni – Il ritorno» non è più lo stesso

Serie TVClaudio Amendola ricorda Antonello Fassari: perché «I Cesaroni – Il ritorno» non è più lo stesso