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Dall'intervista al Corriere della Sera alla nuova stagione Rai 2 con Paola Barale e «The Floor» in prima serata.

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Il cancro ha segnato uno spartiacque nella vita di Paola Perego, cambiando priorità personali e scelte professionali.

La conduttrice, prossima ai 60 anni, ripercorre quel momento come un punto di rottura netto. In un’intervista al Corriere della Sera lo definisce «la sfida più grande», spiegando come l’esperienza oncologica l’abbia portata a rallentare e a selezionare con maggiore attenzione i progetti.

Il paragone con Simona Ventura

Nel racconto emerge anche il riferimento a Simona Ventura, spesso accostata a lei per carriere parallele.

«Lei ha scelto un’altra strada, ci sta. Ha scelto di andare a Mediaset e fare un altro percorso. È finita così», chiarisce, segnando una distanza maturata nel tempo.

Una presenza fissa su Rai 2

Questo cambio di prospettiva si riflette nella programmazione attuale. Nella nuova fase di «Citofonare Rai2», tornato in onda nella primavera 2026 su Rai 2, Perego è affiancata da Paola Barale, con un doppio appuntamento nel weekend tra domenica e spin-off del sabato.

Parallelamente, la conduttrice è alla guida anche di «The Floor», game show in prima serata partito il 6 aprile su Rai 2, che consolida la sua presenza nel palinsesto.