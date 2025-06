Paola Perego

Confermata a «Citofonare Rai 2», si apre l'ipotesi serale.

Covermedia Covermedia

Paola Perego non lascia, anzi raddoppia.

La Rai conferma la sua presenza a «Citofonare Rai 2», il talk della domenica mattina che ha conquistato una sua fetta di pubblico e spazio nel palinsesto. La nuova stagione partirà a settembre, con una pausa prevista solo durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Ma il vero colpo di scena è un altro: per la Perego si apre anche l'ipotesi di un programma in prima serata. La conduttrice avrebbe sul tavolo due format tra cui scegliere. Un'offerta che la dice lunga sulla fiducia che la rete continua a riporre in lei, dopo quattro stagioni solide alla guida dello show festivo.

Su Simona Ventura, storica partner nel programma, resta ancora il punto interrogativo. Nessuna conferma ufficiale sulla sua partecipazione alla prossima edizione, anche se il duo ha funzionato.

In attesa di capire se accetterà la sfida serale, una certezza c'è: la Perego è ancora un punto fermo della domenica televisiva targata Rai, e questa volta potrebbe anche conquistare la sera.