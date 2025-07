Paola Perego Con Simona Ventura

La conduttrice è sotto esclusiva Rai e va ricollocata. Ventura? Sempre più lontana da Viale Mazzini.

Covermedia Covermedia

Paola Perego torna al centro della scena, ma non per una nuova edizione del suo programma: «Citofonare Rai2» è stato sospeso e non figura nei palinsesti della stagione 2025-2026.

Una scelta legata, ufficialmente, alla messa in onda dei Mondiali di sci alpino che occuperanno la rete da novembre a marzo.

Ma dietro lo stop si apre un caso interno.

Come rivela Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano, «Paola Perego è sotto contratto con la Rai con esclusiva e con un «garantito», dunque deve essere ricollocata».

Non solo: «La Rai dovrà fornire risposte rispetto agli obblighi contrattuali», scrive ancora il giornalista.

Discorso diverso per Simona Ventura, che non risulta vincolata da alcun accordo esclusivo e avrebbe rifiutato un reality in partenza su Rai2.

Un «no» che, secondo indiscrezioni, avrebbe raffreddato i rapporti con l'azienda, alimentando i rumors su un possibile ritorno a Mediaset.

Si parla di una ripresa del programma in primavera, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale.

Intanto, Perego attende una nuova collocazione, mentre il futuro del format resta incerto e quello della coppia televisiva, forse, definitivamente archiviato.