Paola Turci. Imago

Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale è ormai un lontano ricordo, sostituito da una fredda battaglia legale tra avvocati e diffide. A due anni dal «sì», la cantante 61enne ha rotto il silenzio al «Corriere della Sera», svelando i dettagli di una fine dolorosa, ma per certi versi liberatoria: «Dopo due giorni dalla separazione ero felice».

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la fine del matrimonio nell'estate 2024, Paola Turci e Francesca Pascale non hanno più alcun contatto diretto e comunicano esclusivamente tramite i rispettivi avvocati.

La cantante ha ammesso al «Corriere della Sera» che la relazione era diventata tossica a causa di forti incomprensioni, confessando però di aver ritrovato la felicità e l'ispirazione artistica già due giorni dopo la separazione.

Lo strascico più doloroso della rottura riguarda l'impossibilità di vedere i cani di casa, una situazione che ha costretto la Turci a interrompere drasticamente i contatti per non destabilizzare il cucciolo Lupo. Mostra di più

Chi sperava in un addio pacifico rimarrà deluso. Tra Paola Turci e Francesca Pascale non sembra infatti essere rimasto alcun canale di comunicazione diretto.

Al «Corriere della Sera», la cantante ha confessato: «Non siamo amiche. Ho tentato di contattarla, ma non mi è stato possibile raggiungerla. Lei dal giorno uno ha mandato avanti i suoi avvocati e di conseguenza io ho fatto lo stesso. Ora si parlano fra legali».

La cantante ha inoltre accennato a un accordo di riservatezza, lamentando però che l'ex moglie sarebbe stata la prima a parlare, costringendola a inviare delle diffide.

Nonostante le tensioni burocratiche, il distacco sembra aver portato una ventata di sollievo.

La fine dell'amore, consumatosi nell'estate del 2024, ha ridato ossigeno all'artista romana dopo cinque anni trascorsi nella campagna toscana, una routine che le pesava: «Dopo due giorni dalla separazione ero felice. Forse un po’ disorientata ma woooah», ha ammesso senza filtri, spiegando come il ritorno ai rumori e alla presenza umana della città le abbia permesso di ritrovare l'ispirazione e scrivere il nuovo album in soli due mesi.

Repliche al veleno: «Era una relazione tossica»

La rottura non è priva di recriminazioni reciproche. In ottobre, sempre sulle pagine del Corriere, Pascale (storica ex compagna di Silvio Berlusconi) aveva liquidato la storia con la cantautrice definendola «una relazione tossica».

Un'accusa pesante che Turci, inaspettatamente, non ha negato: «Quello è vero. C’erano incomprensioni ed era sempre più marcata una differenza di vedute che all’inizio non c’era».

La cantante ha poi risposto per le rime alle vecchie insinuazioni della Pascale, secondo cui Turci avesse disprezzato Berlusconi, ma non il denaro di quest'ultimo.

«Ho sempre vissuto delle mie forze, sono sempre stata autonoma», ha ribattuto la voce di «Fatti bella per te», sottolineando come nella villa dell'ex compagna si sia sempre sentita «un'ospite».

Il retroscena a «Verissimo» e il dramma dei cani

I primi segnali di un ripensamento profondo erano già emersi pochi giorni fa su Canale 5.

Ospite nel salotto di «Verissimo», Paola Turci aveva confessato a Silvia Toffanin un retroscena sul matrimonio: «Potevo evitare di sposarmi. L'ho fatto per amore, il matrimonio lo voleva lei».

Di quel legame, oggi, sembra non essere rimasto nulla, tanto che la famiglia della cantante ha appreso della rottura direttamente dai giornali.

Ma lo strascico più doloroso di questa separazione riguarda gli animali domestici. Al «Corriere della Sera», la Turci ha confidato il dramma di aver dovuto rinunciare non solo ai dieci cani della Pascale a cui era legatissima, ma anche a Lupo, il cucciolo preso insieme.

Nonostante un accordo iniziale che le prevedeva il diritto di vederli due volte al mese, i continui rifiuti dell'ex moglie l'hanno spinta a una decisione drastica e sofferta: «Ho deciso di dare un colpo secco e di non vederli più per non fare un torto a Lupo, lasciandolo nel suo branco. Mi è rimasta solo qualche foto sul cellulare, c'è un vuoto grandissimo».