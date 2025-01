Paolo Bonolis e i tradimenti di Sonia Bruganelli? Ora parla Laura Freddi

Paolo Bonolis

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Selvaggia Lucarelli, l'opinionista tv avrebbe tradito più volte l'ex marito.

Covermedia Covermedia

Paolo Bonolis tradito da Sonia Bruganelli.

Dopo che era stata la stessa Sonia a rivelarlo in tv, ora ci ha pensato Selvaggia Lucarelli a spifferare altri presunti tradimenti della Bruganelli ai danni del conduttore Mediaset.

A detta della blogger, l'opinionista avrebbe tradito Bonolis per svariati anni con un noto chirurgo romano. Mentre Paolo preferisce non commentare la faccenda, la sua ex fidanzata storica Laura Freddi ha deciso di esprimere un parere a riguardo.

«Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l'unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis», ha detto nel programma tv «Storie di donne al bivio» di Monica Setta.

«Non si merita tutto questo tritacarne mediatico. È un uomo buono e ama la famiglia. Spero che tutto venga chiarito presto», ha aggiunto.

In merito al suo rapporto con la Bruganelli, la Freddi ha precisato: «Io sono sempre per la pace. Se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa. Guardo avanti e cerco di vivere serena in armonia con tutti».