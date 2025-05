Paolo Bonolis

Il conduttore Mediaset stima molto il collega più giovane.

Covermedia Covermedia

Paolo Bonolis era pronto a puntare su Stefano De Martino ma l'ex ballerino ha preferito fare altro.

Intercettato da alcuni giornalisti all'evento Tennis & Friends al Foro Italico di Roma, il presentatore 63enne ha rivelato che era pronto ad alternarsi ad Avanti un altro con l'ex marito di Belen Rodriguez ma il progetto non è andato in porto.

«Se è vero che avevo pensato a Stefano De Martino come sostituto per Avanti un altro? Si, lo avevo pensato e ci avevo parlato. Eh vabbè, invece... sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio, è un bravo ragazzo», ha spiegato Bonolis.

De Martino ha preferito restare in Rai e condurre Affari tuoi dopo l'addio di Amadeus. E il tempo gli ha dato ragione: il programma è stato uno dei più visti di questa stagione televisiva e la sua popolarità è aumentata notevolmente. Tanto che ora sono in molti ad attendere Stefano sul palco più importante, quello del Festival di Sanremo.

Bonolis ha anche annunciato che lavorerà presto accanto a Maria De Filippi: sarà nella giuria della prossima edizione di Tu si que vales, che tornerà in onda come di consueto in autunno. «Sarà un piacere», ha assicurato l'ex marito di Sonia Bruganelli.