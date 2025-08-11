  1. Clienti privati
Tono pungente Paolo Bonolis non esclude Sanremo: «Lo rifarei, ma il mio Festival sarebbe diverso»

Covermedia

11.8.2025 - 11:00

Paolo Bonolis
Paolo Bonolis
archivio IMAGO

Paolo Bonolis ce l'ha messa tutta nel Festival di Sanremo del 2005 e del 2009, ma oggi preferisce osservare: «Dipende dalle circostanze... non è come lo farei io».

Covermedia

11.08.2025, 11:00

11.08.2025, 11:07

Paolo Bonolis non chiude definitivamente la porta al Festival di Sanremo. «Lo rifarei, ma il mio Festival sarebbe diverso» – una frase tagliente, che squarcia nel vivo l'attualità dello show più amato d'Italia.

Il conduttore, ricorda con lucidità le sue due edizioni nel 2005 e nel 2009, quando «c'erano le opportunità di costruire una direzione artistica», mentre oggi «non c'è questa possibilità» e preferisce lasciare fare «a quelli che lo stanno facendo» – con la consapevolezza che «non è come lo farei io».

La riflessione arriva calibrata su carta lanciata da «La Repubblica», in un trafiletto diretto e senza orpelli, dove Bonolis non risparmia una stoccata nemmeno al gossip: «Un certo pubblico è morboso. La mia risposta è l'indifferenza». Il suo tono rimane pungente, ma ponderato, come un vetro che taglia ma riflette allo stesso tempo.

Bonolis mette dunque a fuoco non solo la sua possibile assenza, ma anche il senso profondo della televisione generalista: un'«acqua fresca», capace di alleggerire, di portare leggerezza laddove altri cercano soltanto seriosi slogan cultural-intellettuali.

