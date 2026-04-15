Paolo Bonolis

Il quiz rientra nel preserale con nuove dinamiche e un ruolo diverso per il conduttore.

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Paolo Bonolis riaccende «Avanti un altro!» per blindare gli ascolti nel preserale.

Il ritorno del quiz di Canale 5 non è solo un'operazione nostalgia ma una scelta strategica: affidarsi a un format consolidato per stabilizzare una fascia sempre più competitiva.

Il programma ideato con Stefano Santucci riparte dalla sua struttura storica, ma introduce novità mirate nel «salottino», vero motore dello show.

Accanto ai personaggi cult arrivano nuovi ingressi come la «Cina» Elena Zhou, la «Buona Sorte» Carlotta Maggiorana e la veterinaria Sofia Bartoli, elemento inedito che porta animali veri in studio e amplia il registro comico-surreale.

Le differenze rispetto al passato si giocano soprattutto sul ritmo e sulle interazioni.

Il meccanismo resta invariato – finale con le 21 risposte sbagliate – ma aumenta il peso del cast e delle incursioni narrative, rendendo il flusso più imprevedibile.

È qui che cambia anche la funzione del conduttore: meno guida lineare, più regista del caos.

Il volto simbolo del programma lo ha chiarito in un'intervista a «Tv Sorrisi e Canzoni»: «La novità è costante, è una trasmissione pensata affinché i concorrenti si trovino al cospetto del gioco, senza la preoccupazione di essere giudicati».

Una dichiarazione che definisce la direzione del format: alleggerire la competizione e spostare l'attenzione sull'intrattenimento puro.

In questo equilibrio tra conferme e micro-variazioni si gioca la nuova stagione, già partita nel preserale di Canale 5 e destinata a svilupparsi nelle prossime settimane con ulteriori innesti nel cast, mantenendo intatta la formula ma spingendo sempre di più sulla componente spettacolare.