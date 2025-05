Paolo Bonolis

Da «Avanti un altro!» a «Tu sì que vales» e «Il senso della vita»: la stagione 2025-2026 rappresenterà il grande rilancio per il conduttore più amato della TV italiana.

Hai fretta? blue News riassume per te Paolo Bonolis tornerà protagonista nella stagione televisiva 2025-2026.

Si vocifera che il conduttore romano sarebbe a lavoro su un nuovo programma, su misura per lui, ma ancora top secret.

Debutterà come giurato nel talent «Tu sì que vales» e tornerà a condurre lo storico talk show «Il senso della vita».

Recentemente è arrivata la conferma della sua conduzione di «Avanti un altro!». Mostra di più

La nuova stagione televisiva avrà un protagonista assoluto: Paolo Bonolis. Tra ritorni attesissimi, nuovi format e ruoli inediti, il conduttore romano sembra si stia preparando a riconquistare la scena.

Come anticipato dalla rivista Oggi, Bonolis sarebbe al lavoro su un nuovo programma su misura per lui, ancora top secret. Il format potrebbe andare in onda in una fascia oraria mai sperimentata prima, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il mistero, però, ha già acceso la curiosità di fan e addetti ai lavori.

Ruoli nuovi e ritorni

Tra le novità anche il debutto come giurato a «Tu sì que vales», accanto a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. L'arrivo di Bonolis promette di rinnovare il format con l'ingresso di concorrenti più ironici, eccentrici e spiazzanti, in perfetto stile Bonolis.

Confermatissimo invece il ritorno de «Il senso della vita», lo storico talk show da lui ideato e condotto, che tornerà nel 2026 in una versione aggiornata e più attuale.

Lo ha annunciato lui stesso durante il podcast «Doppio Passo», spiegando che il programma sarà «contemporaneizzato» per parlare al pubblico di oggi.

La conferma più attesa

Per chi temeva un addio, arriva la rassicurazione: «Avanti un altro!» continuerà. Il 63enne ha confermato che sarà presente anche nella prossima stagione del game show di Canale 5, che festeggerà il quindicesimo anno in onda.

«Sto facendo «Avanti un altro!» – ha detto – L'anno prossimo sarà il quindicesimo anno, però è divertente, funziona. La gente si diverte, noi ci divertiamo. Finché dura fa verdura».